Nacho Fernández habló sobre su continuidad: ¿se va de River?

Ignacio “Nacho” Fernández es una de las grandes figuras de River. El mediocampista de 29 años es seguido por varios equipos y su idea es “seguir compitiendo” en caso de ser transferido por lo que no se quiere ir “a cualquier lado”.

“Quiero seguir compitiendo, no me voy a ir a cualquier lado. Veré las ofertas que aparecen, pero lo deportivo lo voy a tener en cuenta“, explicó Fernández en diálogo con el programa Líbero (TyC Sports).

Fernández, autor de un gol ante Central Córdoba de Santiago del Estero para la obtención de la Copa Argentina, contó que tuvo una charla con Marcelo Gallardo sobre su situación.

“Con Marcelo tuvimos una charla. Él me quiere retener, yo le expliqué mis motivos, él lo entiende y no tiene problemas. Siempre estoy agradecido a este cuerpo técnico. Se analizarán todas las ofertas, hablaré con dirigentes, con la familia y representantes para llegar a lo mejor para el club”, indicó el ex Gimnasia.

“Tengo casi 30 años, empecé a jugar en primera de grande y la diferencia económica no la pude hacer y por éso analizo todas las opciones“, agregó el volante ofensivo, que aseguró que atraviesa “el mejor momento” de su carrera.