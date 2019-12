Hace instantes, fuentes del Ministro de Desarrollo Social, confirmaron a la prensa que "en el transcurso de esta semana se van a empezar a entregar las primeras tarjetas alimentarias correspondientes al Programa AlimentAR.

La selección se realizará a través de la base de datos de ANSES y estará disponible para todos los beneficiarios que tengan hijos (en especial AUH y Embarazo) y necesiten una ayuda para poder comprar alimentos de primera necesidad y bebidas sin alcohol.

En esta nota, todas las novedades sobre el Plan Alimentar que tiene por objetivo generar una canasta básica real y realmente económica para la población.

ANSES PROGRAMA ALIMENTAR

¿Cuáles serán los montos del Programa Alimentar?

¿Cómo se entregará la tarjeta alimentaria? (sin trámite)

¿Quiénes la van a recibir la tarjeta alimentaria?

¿Qué comercios aceptarán el Plan Alimentar?

¿Qué productos se podrán comprar con el plan alimentario?

Requisitos obligatorios del Programa Alimentar

Según fuentes oficiales, esta semana arranca la entrega de la primera tanda de tarjetas con montos de entre $4000 y $6000. La cantidad de salgo a repartir por familia, depende de la cantidad de hijos y el nivel de vulnerabilidad social de cada hogar. Este proceso de selección se accionará a través de las bases de datos de la Administración Nacional de la Seguridad que funcionará exclusivamente como organismo seleccionador y no va a tramitar la entrega de la tarjeta. Esto quiere decir que ANSES no recibe solicitudes para acceder al plástico para la compra de comidas.

Se calcula que el Plan Alimentar beneficiará a unas 4 millones de familias en situación de pobreza o indigencia.

Por otra parte, en el marco de la emergencia alimentaria, el Estado presentará en el Congreso un proyecto que intentará devolver el IVA a jubilaciones y asignaciones de hasta $700, con el fin de reemplazar la exención generalizada que rigen hasta el 31 de diciembre para la compra de alimentos esenciales.

La entrega de las tarjetas se realizará por Correo Argentino en cada hogar (por eso es importante tener actualizados los datos personales como la dirección) y no hace falta realizar ningún tipo de trámite. Los únicos casos que deberán realizar alguna acción en ANSES, son aquellas personas que nunca se registraron o tienen datos desactualizados (Libreta Familiar, Declaración Jurada, etc). Esto ocurre por que la entrega de las tarjetas se concretará en base a los registros de ANSES y si nunca hiciste los trámites de ingreso o no renovaste tus datos, (Ej; Falta registrar algún hijo) ANSES no te va a poder entregar el plástico o te lo van a entregar pero con un saldo menor al que te corresponde.

Aquellas personas que cobran una Asignación Universal por Hijo o Embarazo (más de 3 meses) y tengan hijos de hasta 6 años, van a recibir la tarjeta alimentaria, sin hacer ningún tipo de trámite. En cuanto al resto de las prestaciones, se van a tomar en cuenta aquellos jubilados, pensionados, etc; que tengan menores a cargo inscritos en ANSES.

Todos los comercios que reciban débito. La tarjeta funcionará en forma similar a los plásticos tradicional con la diferencia que no sirve para comprar otra cosa que no sea alimentos de primera necesidad y tampoco sirve para retirar dinero de los cajeros automáticos.

Con el saldo mensual se podrá adquirir todo tipo de alimentos. Sin embargo, vale la pena aclarar que el Ministerio a cargo realizará controles sobre los consumos de la familias beneficiadas. En el caso de detectar una compra no autorizada (ej: alcohol o cigarrillos) el estado podría quitar el beneficio.

Tener hijos o menos a cargo de entre 0 a 6 años. (resitrados en ANSES)

Atravezar un embarazo de más de 3 meses.

Percibir una AUH, Hacemos Futuro o Manos a la Obra.

Ser jubilado (con menores a cargo).

Ser pensionado. (con menores a cargo).

