ANSES | ¿Cómo actualizar datos para acceder a la Tarjeta Alimentaria?

El Programa alimentAR, más conocido como Plan Alimentar Anses, es una iniciativa social que llevará adelante Ministerio de Desarrollo Social en el marco de la Emergencia Alimentaria que rige desde septiembre.

IMPORTANTE: Por el momento en las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social, no se están recibiendo inscripciones por el plan Alimentar.

La finalidad del programa es poder llevar alivio económico a las familias más vulnerables del país. Para lograr este objetivo, el Gobierno va a entregar una tarjeta de débito (emitida por el Banco Nación) con $4.000 de saldo (dato no oficial) para la compra de alimentos de la canasta básica para la población materno infantil, en especial para mujeres embarazadas. El dinero se recargará en forma mensual y solo sirve para comprar comida en comercios adheridos. No sirve en cajeros automáticos para retirar plata.

MUY IMPORTANTE: Las personas que estén cobrando una Asignación Universal por Hijo y estén al día con la Libreta Familiar, no van a tener que hacer ningún trámite y la tarjeta la recibirán en orden de prioridades (situación de vulnerabilidad). Sin embargo, en el caso de que no tengas los datos actualizados y o cobres alguna otra prestación, vas a tener que hacer un trámite muy simple que se puede completar por Internet.Por el momento no hay que hacer ningún trámite en ANSES relacionado a la Tarjeta, pero actualizar los datos, podría acelerar los procesos de entrega.

Se especula con que el presidente Alberto Fernández entregue más información al respecto el miércoles 18 de diciembre.

PLAN ALIMENTAR - ACTUALIZACIÓN DE DATOS PERSONALES Y FAMILIARES

¿Cómo saber si tu información está actualizada?

¿Cómo acreditar a un hijo?

Acreditación por Asignación Universal por Hijo

La actualización de los datos personales y familiares en la base de datos de ANSES es requisito excluyente para la tramitación y cobro de las prestaciones.

Podés consultar en Mi ANSES si tu información está actualizada.

Si sólo necesitás modificar tus datos de domicilio y contacto (teléfono y correo electrónico) podés hacerlo en Mi ANSES o llamando al 130.

Si tenés que actualizar tus relaciones familiares (hijos y pareja) o datos de tu identidad, debés presentar la documentación que corresponda (original y fotocopia) en una Oficina de ANSES sin turno.

En caso de no presentar el original, la copia debe estar certificada por autoridad competente: funcionarios autorizados de Registro Civil, Autoridad Consular, Autoridad Judicial, Escribano Público, Directores o Administradores de Geriátricos y Hospitales donde el titular de la prestación se encuentre internado, o agentes de ANSES.

Solo las personas que cobran una Pensión no contributiva por Invalidez deben realizar este trámite con turno.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-12-14-22-3-49-anses-programa-plan-alimentar

Nacido en Argentina

Acta, Partida o Certificado de Nacimiento

DNI del hijo y de los padres

Nacido en el exterior

Acta, Partida o Certificado de Nacimiento deberá estar traducido, visado por el Consulado Argentino en el exterior. Si el país emisor del documento fuera signatario de la Convención de la Haya deberá constar la acotación o “apostille” estampada. Los certificados librados por Italia, España, Portugal, Grecia, Chile, Colombia, Brasil, Paraguay y Uruguay quedan exceptuados del visado traducción y legalización como así también de la acotación o “apostille”, para las tramitaciones de prestaciones en el marco de los Convenios de Seguridad Social suscriptos con la República Argentina, y por ser miembros integrante del MERCOSUR respectivamente. En estos casos bastara la intervención del Oficial Publico del lugar de su expedición.

DNI del hijo y de los padres

Adopción

DNI del adoptado, con su/s apellido/s y nombre/s rectificados en caso de corresponder.

Copia del Testimonio de Sentencia de Adopción o

Partida de Nacimiento del adoptado, con su/s apellido/s y nombre/s rectificados en caso de corresponder.

DNI de los padres.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-12-10-14-57-50-anses-bono-fin-de-ano-2019-cuna

Para registrar el vínculo de un menor de 18 años o mayor discapacitado por un abuelo, hermano o tío (parientes por consanguinidad hasta el tercer grado).

DNI del menor y del familiar que lo tenga a cargo.

Información sumaria judicial o informe emitido por el Ministerio de Desarrollo Social donde conste: La relación de consanguinidad entre ambos. La convivencia con el menor o mayor discapacitado que se encuentra a su cargo. Indicando que no existe guardador, tutor o curador designado judicialmente. La fecha de inicio de la relación.



Tutela

Para registrar el vínculo con menores de 18 años cuando no esté a cargo de ninguno de los padres.

Testimonio de tutela o copia de la sentencia, o certificado expedido por autoridad judicial.

DNI del menor y del tutor.

Tutela Legal

Cuando ambos padres son menores de 18 años, los hijos menores quedan sujetos a la tutela de su abuelo o hermanos o tíos. Tanto el tutor, como el hijo menor y el nieto, deben vivir en el mismo domicilio.

Guarda

Para registrar el vínculo con menores de 18 años que se encuentran a cargo de una persona física o institución.

Tenencia legal

Para registrar el vínculo con menores de 18 años que se encuentran a cargo de uno de los padres por sentencia judicial.

Tenencia de hecho

Para registrar el vínculo con menores de 18 años que se encuentran a cargo de uno de los padres por acuerdo de los mismos.

Curatela

Para registrar el vínculo con mayores de 18 años insano.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-12-9-13-39-54-anses-cuando-cuanto-cobro-en-diciembre-2019