La periodista Débora Plager causó furor en las redes sociales luego de realizar una publicación que despertó miles de comentarios entre sus seguidores.

Dueña de una figura esbelta y a punto de cumplir 50 años, el próximo 7 de febrero, la comunicadora publicó dos fotos en ropa interior y reveló cómo hace para ser dueña de un cuerpo escultural.

Las fotos en ropa interior con las que Débora Plager levantó suspiros en Instagram

Siendo muy activa en sus redes sociales, Débora Plager, dejó a sus seguidores de Instagram con la boca abierta luego de un destape sensual en donde la panelista de Intratables contó el secreto para lucir una figura increíble. Con dos fotos en blanco y negro y luciendo un conjunto blanco sin corpiño y levantándose una musculosa, la conductora se fotografió con una gran sonrisa en donde mostró el gran momento personal que atraviesa.

"Feliz de llegar a terminar otro año sintiéndome bien conmigo. Me acompaña en este proceso @romedicalart y la Dra. @mariarolandiortiz con sus consejos sobre salud y estética. Privilegiar una buena calidad de vida, alimentación saludable, ejercicio físico, tratamientos y productos adecuados para mí. A las que me preguntan y quieren saber que hago... Aquí la respuesta. 👆🏻Eso me permite sentirme libre para jugar en esta nueva campaña para @romedicalart con el mejor equipo." escribió Plager junto a las fotos.

A los pocos minutos sus followes hicieron explotar las imágenes y la publicación superó los 10 mil likes junto a miles de comentarios que endiosaron la figura de la periodista. Algunos de los comentarios que publicaron sus fanáticos:

- Tan potra ✨

- Diosaa !!🌸

- Ahh buee 😍😍 🔥🔥

- Demasiado hermosa 💕

El lado romántico de Débora Plager con su esposo

Para lamento de algunos que creían que el corazón de Débora Plager no tenía dueño no es así... Desde hace tiempo la periodista comparte sus días con Luis Rodríguez Pagano.

Justamente en las redes sociales la pareja comparte diferentes momentos y se dedican posteos románticos en donde dejan en claro el gran amor que se tienen. De hecho, la conductora de América TV le dedicó un tierno mensaje a su esposo por su cumpleaños.

"Feliz cumpleaños amor mío @rodriguezpagano ❤️🎈por más recuerdos como estos!" escribió Plager junto a varias fotos con Pagano.

Sobre la gran cantidad de hombres que la siguen y hasta le escriben a través de las redes sociales, la periodista se sinceró y comentó que "escriben un montón por redes sociales. Sí, leo los mensajes! Y me siento halagada. Me encanta agradar, despertar fantasías en los hombres. No me molesta que me digan cosas picantes y zarpadas".

Según especificó, esto a su marido no le molesta y hasta reconoció que es "un goce un poco perverso, pero me parece que le gusta”.

Te dejamos una pequeña galería con las mejores fotos de la periodista que sigue deslumbrando a todos con su figura impecable!