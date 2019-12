La semana pasada el presidente anunció un nuevo plan de contingencia para asegurar el sustento alimentario a las familias argentinas que menos tienen.

La iniciativa se llama Programa Alimentar pero también se lo llamó Plan Alimentar ANSES.

El proyecto será operado por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social pero la selección de los beneficiarios se realizará utilizando la base de datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Lo cierto es que a raíz del anuncio no oficial por parte del presidente, surgieron muchas notas falsas (fake news) que confundieron a la población. Por tal motivo, El Ciudadano te trae un compendio de precisiones confirmadas por el ministerio mencionado a través de sus redes sociales.

Importante: Por el momento no hay que realizar ningún trámite en ANSES ya que las inscripciones todavía no fueron abiertas.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-12-12-14-7-7-programa-alimentar-requisitos-inscripcion

ALIMENTAR ANSES - DESARROLLO SOCIAL

¿Qué se puede comprar con la tarjeta social?

Permitirá comprar todo tipo de alimentos, menos bebidas alcohólicas. El monto mensual será de $4000 para la compra en supermercados y comercios adheridos.

¿Cuándo arranca el plan?

Comenzará a ponerse en marcha en los próximos días.

¿Es necesario hacer algún trámite de inscripción?

No. No es necesario tramitarla porque su implementación será automática, cruzando bases de datos del ANSES y de AUH.

¿Quiénes podrán recibir la tarjeta alimentaria de ANSES?

La recibirán madres y padres con hijos e hijas de hasta 6 años que reciben la AUH. También para embarazadas a partir de los tres meses que reciben AUH y personas con discapacidad que reciben AUH.

¿Quién va a entregar el plan alimentar de ANSES?

Será entregada por el banco que determine cada provincia y sólo se podrá utilizar para comprar alimentos. No se podrá extraer dinero en efectivo.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-12-10-14-57-50-anses-bono-fin-de-ano-2019-cuna

¿Si te dan el programa alimentar pierdo la AUH?

No. Esta política no suplanta ninguna de las políticas sociales existentes. No reemplaza a la AUH ni es excluyente con otros planes. El programa alimentar Se irá implementando por etapas en cada una de las provincias de la Argentina.

¿Qué se puede comprar con la Tarjeta Alimentaria ANSES?

Se podrán comprar más de 1500 artículos que se van a poder comprar entre 8 categorías:

Almacén: Azúcar 1 kilogramo, edulcorante 400 ml, yerba 500 gr, té 25 unidades, cacao 360 gr, arroz blanco 500 gr, caldo de verdura 6 unidades, caldo de carne

6 unidades, mermelada 390 gr y sal fina 500 gr.

Conservas y enlatados: Arvejas bolsa 500 gr y puré de tomates 520 gr.

Legumbres: Garbanzos bolsa 500 gr, lentejas 500 gr y porotos 500 gr.

Aceites.

Harinas y farináceos: Harina 1 kilogramo, polenta 500 gr, fideos secos, sopas y guisos.

Galletas: De agua 300 gr.

Lácteos: Leche en polvo 400 gr, leche maternizada, leche fluida sache 1 litro y manteca 100 gr.

Bebidas: Agua mineral en bidón y jugos en polvo.

Limpieza: Lavandina 1 litro, detergente 300cc y jabón para ropa.

Higiene personal: Jabón tocador, pasta dental, pañales y papel higiénico.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-12-9-13-39-54-anses-cuando-cuanto-cobro-en-diciembre-2019