La mamá de Barbie Vélez le opacó un intrigante y ardiente posteo a su hija

Barbie Vélez de 25 años de edad, ¡está más diosa que nunca!

La ex morocha (ver El cambio de look de Barbie Vélez), cambió su color de pelo, aumentó sus dosis de gimnasio y luce un radiante color de piel. No existe la elección de la reina del verano, porque sino claramente sería una de las candidatas a la corona.

Bárbara maneja las redes sociales como un guante y sus millones de seguidores se prenden con comentarios y piropos en cada uno de sus posteos, que son de índole variada pero lo que tienen en común es alguna foto de Barbie deslumbrando con su belleza.

Alguna de sus instantáneas son casuales y otras mucho más producidas, en muchas de ellas aprovecha para hacer un canje con marcas y promocionar productos, en otras simplemente muestra alguna cuestión relacionada con su rutina o gustos.

El Instagram de Barbie Vélez se sacudió recientemente, cuando la bella joven subió una imagen en la que aparece de frente y solo vistiendo una bikini color rosa flúor. "Por empezar mis vacaciones !!! 🥰🥰🥰 Donde dicen que estoy??🧐🤩" escribió junto al posteo. Lo más llamativo de toda la cuestión, fue la respuesta que dio a la pregunta, su propia madre, Nazarena Vélez quien le escribió: "En tetolandia😂😂😂".

El comentario de Nazarena revolvió las aguas de la popular red social. Generó 691 Me Gusta y múltiples respuestas, estas fueron algunas de ellas:

"jajajaja largué la carcajada 😂"

"Que mamá genia te tocó 😂😂 la amo"

"Me encanta tu buena onda Nazarena 👏👏👏"

"Tranquila suegra 🤣"

"Nunca mejor dicho. 😁😁😁"

Al parecer Naza se robó la atención del posteo y nadie terminó adivinando donde está su bella hija. No deberíamos preocuparnos, seguro que con el tiempo podremos obtener más precisión al respecto, ya que es muy poco probable que la ex de Gastón Soffritti y de Fede Bal se aguante de no contar y de no revelar imágenes.

Es cuestión de tiempo Barbie, lo sabremos...