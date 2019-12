Vecinos y periodistas pueden acceder a la información sobre los actos del Estado

Importante interrogante que surge al notar que en todo el territorio provincial, solo nueve municipalidades adhirieron a la Ley Provincial 9.070 de Acceso a la Información Pública.

El Instrumento jurídico fue sancionado por la Legislatura el 30 de mayo de 2018. Tiene sólidos ejes ligados a la ética pública, donde la gente puede controlar o verificar lo que hacen diferentes áreas del Estado, accediendo a las mismas. Un paso que sin lugar a dudas ayuda a transparentar el manejo de la cosa pública y que es precisamente el espíritu de la ley.

La primera intendencia en adherir fue la de Rivadavia, luego lo fue haciendo el resto de las ocho, que hasta ahora se ha detectado por medio del seguimiento que hace la Oficina de Ética Pública de Investigaciones Administrativas, organismo que no puede responder el porqué no lo han hecho los demás municipios, que de todas maneras aclaran que la misma ley es de amplia aplicación inmediata en toda la provincia, máxime si se trata de hacer respetar la intención que han tenido los poderes Ejecutivo y Legislativo de hacer un importante aporte contra la corrupción y elevar aún más el prestigio institucional que Mendoza tiene ante los ojos del país.

Sobre el tema, El Ciudadano entrevistó al subdirector del Área de Acceso a la Información Pública que depende de la Oficina de Ética Pública, Diego Seoane, quien ante la primera pregunta sobre el comportamiento municipal ante la ley, dijo: “Pareciera ser que para el área municipal no es una cuestión importante en el día a día. Yo creo que sí lo es tener una ley como esta, que regula todos los mecanismos y procedimientos para que la gente acceda a la misma, transformándose en una garantía absoluta para el vecino”.

–¿Por qué es tan importante la 9.070?

–Sucede que la ley contiene dos importantes puntos: acceso a la información y transparencia activa. El primero regula mecanismos para que el ciudadano acceda a toda la información que considera pública de manera rápida, expedita, sin costo alguno. El segundo tiene que ver cómo tienen que estar publicados los contenidos en todo lo que es información pública en los sitios web.

–¿Qué dice este instrumento sobre su adhesión?

–A partir de la sanción de la norma en su Artículo 40, la ley dispuso que los municipios adhirieran a la misma. Aunque esto último es discutible, porque considero que es de plena aplicación en todo lo que tiene que ver en materia de transparencia y acceso a la información, aspecto que está consolidado en tratados internacionales, de manera tal que sería importante que las intendencias adhieran para que el procedimiento sea uniforme con la provincia. Además porque hay una autoridad de aplicación que es la Oficina de Ética Pública de Investigaciones Administrativas, que es la que controla toda esta situación.

Con la ley, el vecino controla y la prensa accede a información

Al consultarle sobre si la gente puede acceder a oficinas públicas con la ley en mano, sin inconvenientes respondió: “Sí claro. Esto es fácil, por todos los procedimientos armados en la misma ley, ya sea profesionales en distintas áreas, ustedes los periodistas, también el ciudadano común, con pedidos de información que deben ser contestados. En ese sentido si no hay pedidos de información que no hayan sido contestados, la oficina monitorea esa situación. Entonces, si los municipios no adhieren, no solo no tienen un procedimiento específico para esta tramitación, sino que además se le hace cuesta arriba al vecino para poder controlar y no hay una autoridad de aplicación que pueda estar controlándolo”.

–¿Qué municipios han adherido?

–Hasta ahora tenemos nueve municipios que han adherido: Santa Rosa, Rivadavia, Luján de Cuyo, Godoy Cruz, Capital, Guaymallén, Las Heras, Maipú y General Alvear. Para el resto estamos estableciendo y ofreciendo mecanismos de aviso automático, parte de un fuerte trabajo de concientización en todo el territorio provincial.

–¿Los mendocinos la conocen y son conscientes de este instrumento?

–Todos en Mendoza han comenzado a ver la virtud del acceso a la información, por eso muchos se han puesto a trabajar para facilitarla desde las municipalidades a la gente, tarea que llevan adelante con la Oficina de Ética Pública, que es la autoridad de aplicación en toda la provincia.