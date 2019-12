La frase de Leandro Paredes que ilusionó a todos los 'bosteros'

Leandro Paredes debutó en la primera de Boca Juniors en 2011 y en menos de dos años emigró a Europa. Luego de vestir las camisetas de Roma, Chievo Verona, Empoli y Zenit de San Petersburgo, hoy disfruta su gran presente en el París Saint-Germain y la Selección Argentina, donde integra el puesto de volante central titular.

Sin embargo, cada vez que se le presenta la oportunidad no duda en hablar del club que lo vio nacer y al que le gustaría regresar en un futuro muy lejano. “Lo conté muchas veces, no quiero volver a Boca para retirarme. Me queda mucho tiempo en Europa pero quiero volver al club y estar vigente, no de muy grande“, refrescó ahora.

En diálogo con el canal ESPN, el mediocampista de 25 años confesó que está pendiente de lo que sucede en el Xeneize: “Siempre lo sigo. Ahora si bien en lo institucional Boca estuvo muy bien, en lo futbolístico no le fue tan así. Espero que con la nueva gestión le vaya mejor“, auguró,según explica Nexofin.

Por último, dejó una frase que enloqueció a todos los hinchas del auriazul: “Prefiero volver a Boca y ganar la Copa Libertadores, que ganar la Champions con el PSG y que me den el Balón de Oro“.