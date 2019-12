NETFLIX | Ryan Reynolds vuelve a la pantalla y adelantamos la segunda temporada de la serie 'You'

El gigante por streaming apunta grandes cañones para terminar el 2019 con éxitos asegurados y es por eso que dejó para esta última parte del año los estrenos más que esperados. Tal es el caso de 'Escuadrón 6', una película protagonizada por Ryan Reynolds, un film que desde hoy está disponible y que promete acción y mucha dosis de humor.

La película está dirigida por Michael Bay, conocido por su trabajo con 'Transformers' quien decidió hacer con esta película una pregunta: ¿Qué es lo mejor de estar muerto?

“No es escaparte de tu jefe, tu ex, ni eliminar tus antecedentes penales. Lo mejor de estar muerto es la libertad. La libertad de luchar contra la injusticia y la maldad que acechan nuestro mundo sin que nada ni nadie te detenga ni te diga que no”, adelanta Netflix.

Escuadrón 6 presenta a seis personas provenientes de distintos rincones del mundo, que son las mejores en lo que hacen. Fueron elegidas por sus habilidades y el único deseo de eliminar su pasado para cambiar el futuro. El equipo cuenta con un enigmático líder, interpretado por Reynolds, cuya única misión en la vida es asegurarse de que, aunque él y sus compañeros jamás serán recordados, sus acciones no queden en el olvido.

Esta película es sin duda un imperdible y un tanque que Netflix nos deja este fin de semana.





El año está terminando a lo grande para la empresa de contenidos on demand, porque asegura que los últimos días de este mes llegará una de las producciones más esperadas: la segunda temporada de 'You'.

Si aún no vista la primera temporada de esta tira, es momento de que te pongas firme y lo hagas, porque no tiene desperdicio. La primera temporada de You se basa en el libro del mismo título de Kepnes donde se siguen los pasos de Joe Goldberg, quien administra una librería en Nueva York y termina completamente obsesionado con Guinevere Beck.

El 26 de diciembre, podremos disfrutar de la segunda temporada, que cuenta con 10 episodios. En la misma el protagonista se muda a la ciudad de Los Ángeles donde estará, según ha sido avanzado, "enfrentándose a las más oscuras partes de tu pasado". ¿Su objetivo en esta nueva etapa? "Construirse un futuro para sí mismo y para la mujer que ama".

Por último queremos recordarte que Netlix subió a su catálogo la famosísima 'Rebelde Way', la serie que catapultó a la fama a Luisana Lopilato, Camila Bordonaba, Benjamín Rojas y Felipe Colombo.

Una creación de Cris Morena en donde podemos ver como el amor por la música une a cuatro adolescentes de una exclusiva escuela de Buenos Aires, a pesar de las diferencias sociales y económicas.