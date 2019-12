‘MIMOnólogo’: el reestreno de un clásico

En una Argentina aún recuperándose de la última dictadura militar y con una escena cultural que intentaba volverse a gestar en la provincia, dos jóvenes actores crearon y protagonizaron una comedia que se transformaría en emblema del teatro mendocino: MIMOnólogo.

Después del estreno en la Universidad del Aconcagua, en 1983, Daniel Quiroga y Gustavo Álvarez –creadores de la obra– llevaron la propuesta por toda la provincia y estuvieron dos años en cartel, con funciones viernes sábado y domingo.

Ya en los 90’, el dúo actoral celebró los diez años de existencia de la obra con una histórica función en el teatro Independencia que, sin saberlo, sería la última... Hasta ahora. Es que a unos 36 años del estreno y a más de 25 de aquella presentación en el escenario mayor de los mendocinos, Daniel Quiroga y Gustavo Álvarez están listos para volver a hacer MIMOnólogo, el domingo, desde las 21, en otro espacio emblemático: el teatro Mendoza (ubicado en San Juan al 1427 de Ciudad).

“Vamos a hacer una versión renovada en realidad (de la comedia). Hemos capturado la esencia pero la hemos mejorado, porque antes no teníamos el oficio que hoy tenemos, éramos dos personas jóvenes que nos subíamos a un escenario a hacer lo que sabíamos o intuíamos después de la dictadura militar y de todo lo que había pasado”, contó a El Ciudadano Daniel Quiroga.

De todos modos, el actor mendocino reconoció que, aunque han ganado en experiencia, “ya somos dos personas grandes y no podemos tirarnos al piso o hacer algunas cosas que hacíamos con 20 años, por eso hemos adaptado la obra a nuestro cuerpo, porque a lo mejor si me tiro al piso no me levanto más”, bromeó. Igualmente, el cocreador de la obra recalcó que “tiene el mismo humor sutil sin golpes bajos ni malas palabras”.

“(MIMOnólogo) tiene humor con contenido”, añadió Daniel Quiroga, quien en estos últimos años se ha caracterizado por realizar (muchas veces junto a Ernesto Suárez) obras que, desde el humor, llevan a la reflexión con interesantísimas críticas sociales. “MIMOnólogo es mucho más lúdico, más naif que por ahí lo que muestro en otros espectáculos, porque yo no tengo la cabeza que tenía antes, creo haber crecido en pensamiento y en un montón de cosas”, dijo.

“No sabíamos si ponerle ‘estreno’ o reestreno’ porque han pasado tantas generaciones que para muchas personas va a ser un estreno”, analizó Daniel Quiroga, quien tomará esta función como algo completamente excepcional y único, aunque no descarta hacer más fechas de la renovada obra. “Nosotros nos juntamos con la idea de hacer MIMOnólogo, y todo el proceso de reencontrarnos con Gustavo fue muy bonito. Hoy no apuntamos a nada más, pero veremos qué sucede el domingo con nosotros y con la gente”, aclaró.