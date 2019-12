‘Goma’ Pacheco presenta ‘Desierto’, su video filmado en Lavalle

Jesús Goma Pacheco despide un intenso año mostrando un poco el panorama musical que le deparará el año que viene.

Por eso este domingo, desde las 19, el cantante de La Bolivian hará un espectáculo en el Festival Musical Parrales (en la cervecería Pirca, de Maipú), “con algunas canciones nuevas e invitados”, según dijo el también guitarrista a El Ciudadano. “Es como un relanzamiento (de mi proyecto). Además, recibí un fomento del INAMU que me va a ayudar a terminar el material discográfico que ya vengo trabajando y que va a ser un álbum con temas con amigos de ruta, como Marcelino Azaguate, el Negro Aguirre o Goy Karamelo”, añadió.

Por otra parte, este fin de semana, el Goma presentará el clip de su tema Desierto, que fue grabado en Lavalle. “Lo hicimos en el desierto de Lavalle, con la participación en la canción y en el video de Marcelino Azaguate. Mi idea era hacerlo ahí al video, entonces fui a Cultura del municipio, les interesó la propuesta y me dieron el subsidio”, explicó el artista mendocino, quien también detalló que “la dirección estuvo a cargo de Bernardo Blanco y el guión es de Guillermo Alonso Prado”.

“La idea es seguir trabajando, produciendo y tocando. La verdad es que he tenido un año bastante bueno como para comenzar a hacer mi carrera solista”, analizó el Goma, quien de cara al 2020 se entusiasmó: “Quiero sacar el disco, sacar nuevo material y también vamos a hacer una versión con aires de cueca cuyana de un tema que un italiano le hizo a Quino, que se llama La historia no me va. Eso creo que va a salir la semana que viene”.