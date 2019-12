Gimnasia y el Deportivo Maipú abrocharon dos refuerzos de jerarquía

El Deportivo Maipú como Gimnasia y Esgrima ya terminaron sus calendarios deportivos e ingresaron al receso. Pero si bien no disputan partidos, ambos equipos, como el resto de los representantes mendocinos, buscan reforzar sus líneas de cara a lo que viene en sus respectivos torneos.

Jesús Méndez firmó con el Cruzado

Sin futuro en el Vélez Sarsfield de Gabriel Heinze, Jesús Méndez firmó contrato con el Deportivo Maipú.

#FederalA Cómo no ilusionarnos? #DeportivoMaipú suma jerarquía y se refuerza con Jesús Mendez, el ex #River, #Boca y #Velez. Bienvenido!!

Carlos Sperdutti incorpora un volante central a sus filas y planifica un 2020 para dar pelea 💪.

Vamos Cruzado queremos el ascenso! ⚫⚪🔴 pic.twitter.com/kFlpEGg7be — Dep Maipú Oficial (@Deportivo_Maipu) December 12, 2019

"Estoy contento, me empezó a hablar esta gente. Me habían contactado de otros equipos de Mendoza, pero la verdad que estaban a las idas y vueltas, no eran tan serios como Maipú. Enseguida me llamaron, arreglamos y coordinamos" expresó el volante.

Santiago González ya entrena en el Lobo

Sin continuidad en San Lorenzo de Almagro ni en Nueva Chicago, Santiago González puso su firma con el Lobo mendocino y ya entrena a la par de sus compañeros.

#PlantelProfesional



¡BIENVENIDO!



Santiago González ya selló su vínculo con Gimnasia y es nuevo jugador Blanquinegro. ⚽🏁🐺 pic.twitter.com/6NTv99JsAb — Gimnasia y Esgrima (@GimnasiaMendoza) December 12, 2019

El futbolista, de 20 años, tuvo una gran actuación durante el 2018 defendiendo los colores del Cruzado y ese fue el trampolín para llegar al Cuervo. Sin embargo, con el correr del tiempo fue perdiendo rodaje, terminó en el Torito de Mataderos y finalmente tampoco fue tenido en cuenta allí.