¿Qué quiso decir? El polémico gesto que hizo Cristina al verlo a Macri en el Congreso

Un momento de tensión se vivió en el Congreso de la Nación, el martes cuando ingresó a la sala principal del mismo, el ex presidente Mauricio Macri para hacer el traspaso al actual primer mandatario Alberto Fernández, quien se encontraba acompañado, entre otras personas, por Cristina Kirchner.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-12-10-14-40-58-los-mejores-memes-del-acto-de-asuncion

Video: el polémico gesto que hizo Cristina al verlo a Macri en el Congreso

La actual vicepresidenta, esquivó con la mirada lo más que pudo al ex presidente Macri. Con gesto adusto, la ex senadora le corrió la cara y le extendió su mano a Mauricio, quien previamente se había abrazado con Alberto Fernández.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-12-11-8-40-49-las-insolitas-placas-de-cronica-durante-el-traspaso-presidencial

El detalle más polémico sin embargo, no fue el hecho de que ella no lo mirara a la cara al darle la mano, sino lo que hizo con sus manos cuando el ex presidente salió detrás de una cortina e ingresó al reciento. En las redes sociales se interpretó como una señal de “te vas” del Gobierno.