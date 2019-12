La Nación, la provincia y las comunas, atadas por el Presupuesto

En medio de las asunciones gubernamentales en intendencias, provincias y la propia nación, todos están preocupados por la sanción de la ley de leyes, la de presupuesto.

Ninguna municipalidad o provincia lo puede hacer individualmente, ya que dependen de la Nación por fondos especiales, partidas específicas y por la siempre discutida coparticipación.

Ayer, Alberto Fernández asumió la presidencia con dudas de lo que tomaba. Implica sigilo en dictar una ley que a poco de andar haría aguas por lo que la Nación debe enviar a las provincias y estas a los municipios.

Una cuestión que tiene un cierto grado de comprensión en la que ahora se ha transformado en oposición, sobre todo la UCR, que entiende el estado económico y financiero que tomó la nueva Administración.

“Creo que lo hace de buena fe”

Por el lado de la provincia, el flamante gobierno de Rodolfo Suarez tiene sus preocupaciones, porque sin un claro presupuesto nacional no se puede planificar el 50% de los recursos.

Esto a pesar de las buenas señales del PJ local de tratar con Suarez nuevos financiamientos, siempre y cuando muestre el estado de deuda que ha heredado de la gestión de Alfredo Cornejo. Una cuestión sine qua non que ponen los peronistas para tratar cualquier tema que involucre a las cuentas públicas.

Sobre el asunto, El Ciudadano consultó a distintos actores políticos, como la senadora nacional Pamela Verasay (UCR), quien sobre la postura asumida por Fernández reflexionó: “No puede adelantar una suerte de Presupuesto y tomar atribuciones legislativas. Creo que lo hace por la situación que atraviesan la República y los argentinos, donde la situación económica nos ha ahogado”.

“Por eso, pienso que si se toma su tiempo para el Presupuesto, lo hace de buena fe. Significa que puede contar con toda la oposición, en especial el radicalismo, en tanto y en cuanto respetemos las instituciones y la República y que sea por el bien de todos los ciudadanos”, agregó la legisladora.

Un tema que pone en delicada situación a los municipios

El Ciudadano le preguntó cómo está sobre esta cuestión al intendente de Tunuyán, Martín Aveiro, quién se mostró muy preocupado por lo que él considera estar atado.

“Hay que ver. El nuevo presidente no puede mandar un nuevo presupuesto sin saber lo profundo de los números del país. Ver cuáles son los compromisos internos y los internacionales que hay que pagar. Recién ahí generar un Presupuesto que no sea que, al mes de votado, ya no exista”.

Y agregó: “Entiendo que puede transformar la situación de los municipios, porque depende de la recaudación de impuestos nacionales que por coparticipación se envía. Todo esto implica que todas las municipalidades mendocinas estemos demoradas con nuestro presupuestos”.

“Verdaderamente estamos atados a estas situaciones, claras secuencias de lo nacional a lo provincial y a lo municipal, donde con el transcurrir de los meses tendremos que reacomodar partidas. Más allá que es cierto que en los últimos cuatro meses toda la recaudación bajó drásticamente y en el caso de los municipios, por ejemplo, su coparticipación contiene fondos del patentamiento de vehículos y aquí nadie está pagando este impuesto”.

“Cuesta programar la realidad sin presupuesto nacional”

Quien también mostró su preocupación ante nuestro diario, es el flamante ministro de Hacienda, Lisandro Nieri, quien consideró que “avalúo e impositiva son las herramientas legales que nos regirán para todo el 2020. De ahí que sean importantes para contar con ellas y poderlas trabajar con la suficiente certeza. Se tiene que tener en cuenta que gran parte de nuestro Presupuesto proviene del Presupuesto nacional”.

En cuanto a cómo incide en la planificación mendocina, Nieri respondió: “El Presupuesto nacional no nos da seguridad, porque el presidente Alberto Fernández ha dicho que el mismo no puede ser aprobado, ya que no refleja la realidad. Por lo que a nosotros nos costará programar el 50% de los recursos. Hasta que no veamos el presupuesto nacional, a la provincia se le hace difícil programar la realidad”.

La oposición solo quiere saber el estado de deuda que dejó Cornejo

La palabra desde el sector opositor la tomó el presidente del bloque de senadores del justicialismo, Lucas Ilardo quien expresó: “Estamos preocupados porque todavía el nuevo gobernador no transparenta el estado financiero de las cuentas públicas de la provincia”.

“De todas maneras, desde el justicialismo mantenemos la esperanza de que una vez que Suarez tenga posesión absoluta del cargo, le transparente a los mendocinos la verdadera situación de la economía de la provincia. Que, para nosotros, es crítica”.

Finalmente, sobre los eventuales proyectos que envíe el gobierno de Suarez pidiendo autorización de financiamiento, respondió que “debe quedar en claro que si el gobernador necesita toma de endeudamiento para una obra pública y una visión en particular que tenga, no tendremos ningún problema en tratarlo, pero siempre que sincere las cuentas públicas. Es decir que la posibilidad de nueva deuda está sujeta a que el gobernador muestre la herencia dificultosa que le dejó Alfredo Cornejo”.

“La deuda pública de la que se tiene que hacer cargo el nuevo Gobierno supera el 450%, pasando de un 40% a un 60% en dólares, con lo que significa la devaluación que dejó Mauricio Macri, que ha llevado a que Mendoza esté en situación límite. Un límite que pone la Ley de Responsabilidad Fiscal, que obliga a que en la oposición consideremos con detenimiento las obras públicas, para ver si son viable nuevas autorizaciones de financiamiento”, concluyó el legislador.