Oscar Ustari suena para reforzar el arco del Tomba

La mala campaña que realizó Godoy Cruz en la Superliga obliga a los dirigentes a nutrir de refuerzos al flamante entrenador, Mario Sciaqcua.

Si bien los puntos a reforzar son varios, teniendo en cuenta que al Tomba le hacen falta varios futbolistas en diferentes sectores, uno de los más importantes es el arco. El apuntado por los popes tombinos es Oscar Ustari. Actualmente en el Liverpool de Uruguay y recuperándose de una rotura del tendón rotuliano en la rodilla izquierda, el guaurdametas de 33 años sería el pretendido para reemplazar a Juan Cruz Bolado.

Más allá del buen nivel del joven arquero de Godoy Cruz, es urgente la necesidad de un portero para afrontar el difícil año que tendrá el Expreso, teniendo en cuenta la lucha por los puntos y el promedio para el próximo torneo.

La trayectoria de Ustari

El arquero Oscar Ustari vistió las camisetas de Independiente, Getafe, Boca, Almería, Sunderland, Newell’s y Atlas de México. Por otra parte, fue guardavalla de las selecciones argentinas Sub-17 y Sub-20 donde se coronó campeón y también fue medalla dorada en los juegos olímpicos de Beijing 2008.

Mehring no seguiría en el Tomba

En el caso de que el pase de Ustari a Godoy Cruz se concrete, Andrés Mehring deberá buscar su continuidad en otro club debido a que rescindirá su contrato con el club. Pese a la lesión de Roberto Ramírez, el guardametas no logró posicionarse en el once inicial y por eso no tiene asegurado su futuro.