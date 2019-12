ANSES | ¿Qué asignaciones podrían cobrar el BONO de fin de año?

Antes de asumir la presidencia, el presidente Alberto Fernández, definirá un bono de fin de año “selectivo” que podría beneficiar a miles de asignaciones.

A pesar del cambio de mando, la situación económica sigue siendo angustiante y es por eso que el nuevo gobierno prepara un bono de emergencia para las personas con salarios bajos.

En el marco de una entrevista radial, Fernández señaló que las jubilaciones mínimas tendrán un incremento extra al que prevé la ley, que “debe ser antes de fin de año para que todos pasen al menos una Navidad y un Fin de Año un poco más tranquilos”.

IMPORTANTE: En principio, el bono no alcanzará a todas las asignaciones y será repartido luego de un proceso selectivo que contemple la situación de cada familia.

¿Qué asignaciones podrían cobrar el bono?

Bono de fin de año: fecha de cobro

Bono de fin de año: montos

¿Cuándo cobro CUNA? (Diciembre 2019)

¿Cuándo aumentan las asignaciones?

Si bien todavía no hay mucha información al respecto, el bono que prepara el nuevo gobierno, alcanzaría a todos los trabajadores en relación de dependencia que cobran el mínimo o menos. En otras palabras, para repartir el dinero entre quienes más lo necesitan, la gestión de Fernández revisará sueldo por sueldo registrado en ANSES y se seleccionarán aquellos que menos ganan.

Así, en principio, las asignaciones habilitadas para cobrar el bono de fin de año, serán las Asignaciones Familiares por Hijo (SUAF) con Ingresos familiares mínimos (entre $4.499 y $39.139).

Sin embargo, es importante destacar que el anuncio no fue formalmente confirmado y se espera que en las próximas horas el flamante director de ANSES, Alejandro Vanoli, anuncie el tan ansiado pago extra de navidad.

En cuanto a las AUH, se corre el rumor de que el gobierno está analizando un aumento de emergencia, pero esto tampoco pudo ser confirmado por la prensa.

Según palabras del presidente, las medidas están siendo diagramadas por los ministros de Economía, Martín Guzmán, y Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, además de la designada vicejefe de Gabinete, Cecilia Todesca.

Sobre la fecha de cobro, la idea es que se pague antes de navidad pero según Fernández Si bien el espíritu es que los trabajadores de menores ingresos cobren un plus de fin de año, se va a esperar a que se conforme el Consejo Económico y Social y se tome una definición consensuada allí. “Lo vamos a hablar en la mesa de diálogo que quiero inaugurar. Todos tenemos que entender que hay salarios que no lo necesitan, pero otros que sí lo necesitan. Uno no está hablando de generalizar, sino de tender la mano a los que peor están”, comentó.

Al respecto de la cifra de cobro del bono de fin de año, Fernández apuntó: “El monto lo estamos viendo, porque estamos viendo las cuentas públicas, que son un desastre. Estamos viendo dónde podemos ahorrar y dónde podemos destinar dinero para los que menos tienen", dijo el nuevo jefe de Estado.

Lo cierto es que los rumores sobre un eventual Decreto de Necesidad y Urgencia son cada vez más fuertes y de concretarse esta medida, es probable que el sector privado también reciba un pago adicional.

A continuación las fechas de cobro para AUH y SUAF correspondientes al último mes del 2019.

Este mes aumento del 8,74% para las Asignaciones familiares y para Asignación Universal por Hijo a partir de este mes.

Se trata de un aumento conforme a lo previsto en el artículo 32 de la Ley N 24.241 y al artículo 1 de la Ley N 27.426. Para confeccionar el aumento, la ANSeS sustenta sus cálculos en un 70% en las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y en un treinta por ciento (30%) por el coeficiente que surja de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).

El próximo aumento llegará en marzo 2020, mes en el que también se paga la Ayuda Escolar Anual

CUANTO COBRO ASIGNACIÓN UNIVERSAL

Por ello, este mes, los padres de los casi 4 millones de beneficiarios de la AUH y por Embarazo tendrán un aumento de $94 por cada chico. El beneficio de $2.652 mensuales pasará a $ 2.746; además, aumenta la Ayuda Escolar Anual a $ 2.300 por hijo.

