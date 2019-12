Encontró a su hijo infraganti: con martillo en mano y la TV rota culpó a su hermana

Un papá sorprendió a su hijo con un martillo en la mano y el televisor todo roto. Cuando le preguntó si él era culpable, el niño negó todo y culpó a su hermana.

El hombre compartió el video en las redes, junto a un texto que dice: "Mi abuela me pidió que instale su nuevo televisor de 55 pulgadas. Lo configuré todo y lo encendí, cuando me di cuenta de que el televisor estaba completamente roto… Mi hijo de dos años estaba mirando el televisor con un martillo en la mano. ¡Mi abuela se asustó! Cuando le pregunté qué le pasó al aparato, él respondió que ‘Sissy lo hizo’”.

Y, no fue para menos ¿Quién no quedaría en shock al ver esa escena? Una travesura que se salió de control. Afortunadamente el pequeño no terminó herido, ni tampoco su hermana, al jugar con el martillo. De todas formas, el autor de la destrucción es un misterio sin resolver.

¿Vos qué pensás, fue el nene o su hermana Sissy? Mirá el video: