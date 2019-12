Gran cierre de temporada para Lucas Vicino en el TC 2000

Lucas Vicino cerró de muy buen forma su primera temporada completa dentro del TC 2000. El piloto de Las Heras pudo demostrar su verdadero potencial y tras la victoria del sábado en el Sprint, tuvo una gran avance en la gran final que le permitió quedar a un paso de un nuevo podio.

El vigente campeón de la Fórmula Renault 2.0 partió la final desde el puesto 10 y ya desde el arranque superó a varios rivales, con el Ford Focus de la Escudería Fela, lo cual le permitió llegar hasta cuarta colocación faltando muy poco para el epílogo. Y finalmente en ese lugar concluyó la carrera que ganó Juan José Garriz y en la cual se consagró campeón Nicolás Moscardini.

"La realidad que fue un gran fin de semana y pude demostrar todo el potencial del auto. En la final hice todo lo que pude para llegar al podio y creo que faltó una vuelta para poder lograrlo. Estoy muy feliz de terminar así la temporada y me llena de expectativas para el año próximo. Todavía no hemos definido nada pero por supuesto que me gustaría hacer una temporada más aquí", puntualizó Lucas.

"Le agradezco mucho a mi familia que me bancó en todo momento, a los amigos que también hicieron el aguante y a los sponsors, ya que sin ellos hubiese sido imposible” , sostuvo Vicino, quien culminó octavo en el campeonato con 187 puntos.