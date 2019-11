Stefi Xipolitakis al borde del llanto: los detalles de su relación tóxica con un famoso

Tarde de fuertes confesiones e historias que ponen la piel de gallina en Incorrectas, programa que se emite por América.

Video: la relación tóxica que vivió Stefi Xipolitakis

Stefi Xipolitakis una de las panelistas que tiene el ciclo, contó como fue la dura relación amorosa que tuvo con quien ella asegura que es famoso. El vínculo lo definió como "tóxico".

Stefi Xipolitakis contó su relación tóxica con un famoso:"Este tema me hace muy mal" @IncorrectasOk #Envivo https://t.co/gDHCjZmVAx pic.twitter.com/ml622FUqRC — América TV 📺 (@AmericaTV) November 8, 2019

La panelista comenzó anunciando que el vínculo conflictivo, lo tuvo hace algunos años atrás. "Les juro que a mí este tema me hace mal. Cuando pude hablarlo y decirlo, sentí que me curé. Me liberé, lo solté, pero fue más mental que físico", arrancó contando al respecto la hermana de Vicky Xipolitakis.

"En lo físico no te das cuenta pero en lo mental te estrujan, así como si fueras una esponja. ¿Y sabés que pasa? Gracias a Dios tenía a Moria al lado mío porque si no hubiese tenido a Moria, a Galito y a un grupo chiquitito ahí yo me hubiese quedado en menos diez”, confesó al borde de las lágrimas, Stefi.

¿Qué cosas pasaban?, ¿por qué decís que fue una relación tóxica?, peguntó al respecto la modelo Sofía Zámolo, quien se encontraba en el rol de conductora, reemplazando a la One, ausente en el programa de este viernes.

“Me incitaba a drogarme, yo jamás consumí nada pero quería que lo haga” contestó, visiblemente afectada, la panelista de Incorrectas a la pregunta hecha por Zámolo.

¿Qué te decía probá, probá dale?, insistió Sofía.

"Sí, tomá, tomá y se ponía violento cuando yo decía que no", respondió Xipolitakis.

¿Te llegó a golpear? repreguntó Zámolo.

"Y sí, a zamarrear. Es una persona pública. De las cosas que yo hablé de esta persona, hay un montón que me guardé", lanzó como respuesta contundente Stefi Xipolitakis.

"Yo me imagino de quien hablás", "sí yo también", se escuchó decir en la mesa de las vayainas.

"Me hizo una apuesta en mi cara, que cuando me daba vuelta, para las otras personas era otra cosa. O sea, yo era la loca, la enferma", narró Stefi.

"El típico doble cara", aportaron desde la mesa.

En ese momento la conductora provisoria, Sofía Zámolo, le preguntó a la psicóloga Celia Antonini, quien estaba junto al resto de las panelistas: ¿Lo que está explicando Stefy tiene que ver con un personaje psicópata?, “No necesariamente", respondió la mujer. "Un psicópata genera relaciones tóxicas siempre pero en las relaciones tóxicas, no necesariamente hay un psicópata en el medio. Hay una persona que puede ser controladora, obsesiva y no es un psicópata", cerró la especialista.