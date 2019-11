Volvió la tensión a Chile: incendiaron y saquearon una universidad

Este viernes camioneros y estudiantes volvieron a tomar las calles de Chile. Los primeros se dirigieron hacia un barrio de clase alta de la capital chilena; y los segundos protestaron contra las medidas de seguridad anunciadas por el presidente Sebastián Piñera.

Las mismas, entre otras cosas, incluyen una Ley antisaqueos, el avance de un proyecto en el Congreso contra los manifestantes encapuchados, la creación de un equipo especial de abogados para perseguir los delitos contra el orden público y el reforzamiento de la vigilancia aérea, según publicó TN.

🔴AHORA - La sede de Plaza Italia de la Universidad Pedro de Valdivia sería el edificio de donde provienen las llamas. A este incendio han tenido que asistir más de una veintena de compañías de bomberos #HoyEsNoticiaCNN



EN VIVO➡️https://t.co/F6rygTf5Rg pic.twitter.com/vPufh1EOps — CNN Chile (@CNNChile) November 8, 2019

El Jefe de Estado chileno busca fortalecer el orden público, tras jornadas de protestas que han dejado 20 muertos. Se trata de varios proyectos de ley, entre ellos, uno enfocado a endurecer las sanciones por delitos de robo, que intenta terminar con los saqueos. A su vez, Piñera busca establecer una discusión inmediata del proyecto de Ley "Antiencapuchados" para agravar la pena de las personas que cometan delitos tapándose el rostro.

Los camioneros marcharon para exigir una sustancial rebaja en los peajes de rutas y que se anulen sus multas por no pagar sus deudas a las concesionarias privadas que construyeron los caminos. Se concentraron en una importante avenida y marcharon hacia el barrio de La Dehesa, donde viven los más ricos. Allí ocuparon dos de cuatro carriles, según acordaron con la policía, aunque no respetaron el pacto con los agentes de no llegar a esa barriada.

"Aún no hemos conseguido nada, así que seguiremos protestando", dijo Ginette Pérez, una estudiante chilena de 17 años, en diálogo con The Associated Press. La joven fue al centro a protestar acompañada de cinco compañeras.

Mientras tanto, hay nuevos enfrentamientos entre manifestantes y carabineros en "la marcha pacífica más grande de Chile".

Desde la Fiscalía Nacional anunciaron este viernes que abrieron 1.089 investigaciones penales por denuncias de "de violencia institucional" en el contexto de "desmanes" ocurridos entre el 18 y el 31 de octubre.

Por su parte, la Organización por las Naciones Unidas (ONU), criticó el abuso de la fuerza de los Carabineros mediante un comunicado que sentenció: "La violencia nunca puede ser la respuesta a las demandas sociales y políticas de las personas".