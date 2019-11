Por reiteradas agresiones a los médicos, piden más seguridad en el Notti

Con motivo de reclamar por reiterados hechos de inseguridad en el hospital Notti, profesionales de la salud se reunieron este viernes en la explanada del nosocomio pediátrico.

Claudia Iturbe, secretaria gremial de Ampros, indicó en radio Mitre: “Estos inconvenientes se vienen produciendo hace años. Hay una pérdida de valores de la profesión en los pacientes, mucha agresión en las guardias. No se ha tomado desde el Gobierno ninguna medida. Hace dos años que nosotros intentamos que se realice un protocolo cuando se producen estos hechos. Es más, se ha firmado desde la Legislatura una ley de contravenciones donde se sanciona al paciente, al padre de los pacientes con días de prisión o multas. Eso jamás ha pasado en el hospital".

“Este fin de semana hemos tenido dos hechos de violencia, uno en traumatología y otro en la guardia general. La verdad es que nadie supo qué hacer, ni se aplicó el convenio contravencional, ni se habló con el profesional para contenerlo. No hay nada sobre el punto de vista de salud mental, es decir, cómo queda ese profesional después de esa agresión, si hay que darle licencia o no. Hemos tenido agresiones físicas en muchos lugares, no solamente en hospitales sino también en centros de salud, en lugares más conflictivos", agregó.

A su vez, comentó que han propuesto el botón de pánico, desde una aplicación de celular, pero "no nos han llamado desde el Ministerio. Es más, nosotros los hemos convocado a estas reuniones y los únicos que han participado han sido los del Ministerio de Seguridad. Esto es serio porque pone en peligro la salud y la integridad física del profesional", remarcó.

Aseguró que los profesionales "no están contenidos". "La residente agredida fue a la fiscalía, le dijeron que ella no tenía que hacer la denuncia sino que la tenía que hacer el hospital. Ni siquiera la fiscalía tiene un protocolo para actuar frente a estas cosas".

Por su parte, la jefa del nosocomio, Mariana Rey, manifestó: “Como equipo de salud de pediatría siempre hemos defendido los derechos del paciente, no necesitamos que apareciera una ley para defenderlos. Ocasionalmente nosotros apostamos a la pediatría y el niño. Hace tiempo que trabajamos en los derechos de los pacientes, pero también de los equipos de salud. Nunca nos negamos a atender al niño".

"Pero planteamos que si se va a defender al adulto, porque la violencia la recibimos del adulto y no del niño, el adulto no tiene por qué ingresar a las instituciones. Podemos pedir que se respete al médico, que no se lo filme. No sentimos protección por parte del personal de vigilancia, tal vez por ignorancia o desconocimiento de lo que tienen que hacer. Priorizamos al niño, pero recibimos agresiones verbales y físicas. Hay padres que vienen con armas para hacer atender a sus hijos, nos filman cuando nosotros priorizamos el derecho del niño cuando son atendidos”, finalizó.

