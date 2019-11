Fue elevada a juicio la causa por la tragedia de la Costanera

Finalmente la causa judicial que investiga la muerte de los dos menores, Abril y Agustín Kruk se elevará a juicio. La tragedia de la Costanera ocurrió el 14 de diciembre de 2018 y el único imputado es José Caccia de 28 años.

El fiscal Fernando Giunta indicó: "La defensa había solicitado el cambio de calificación legal, se había opuesto al requerimiento de solicitud de elevación a juicio que yo había efectuado por el delito de homicidio simple con dolo eventual dos hechos, en concurso real con lesiones graves con dolo eventual un hecho".

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-11-5-18-53-24-la-mama-de-abril-y-agustin-kruk-un-cambio-de-caratula-seria-un-retroceso

"Es importante porque quiere decir que, si bien puede quedarle una instancia más a la defensa de apelarla, hasta el momento vamos a juicio con esta calificación y Caccia sigue en principio detenido", indicó Giunta.

Por su parte, Ángel Kruk, el papá de los niños fallecidos, remarcó: "Mi impresión es que a este tipo nunca le importó nada, el cambio de carátula no lo merece porque nunca se arrepintió, nunca hizo nada, no piso el freno, ese día salió a matar, no cuidó ni siquiera su propia familia que iba con él. Salió con un auto en mal estado, sin seguro, sin registro y sin frenos, porque nunca frenó.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-9-12-18-21-0-tragedia-de-la-costanera-jose-coccia-seguira-tras-las-rejas

"Esperemos que la justicia haga lugar como siempre al homicidio simple con dolo y que en la provincia de Mendoza quede este antecedente. A Agustín y Abril nadie me los va a devolver, pero que quede el antecedente, no haya impunidad. Que ese maldito puente y ese 14 de diciembre de 2018 sean prohibidos de olvidar", dijo con dolor.