El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, anunció que la semana próxima convocará a las 15 agrupaciones que integran la vida política del club rumbo a las elecciones de diciembre próximo, horas después del pedido de "unidad" del ídolo Juan Román Riquelme.

"Lo escuché a Riquelme, como siempre declara muy bien y piensa todo lo que dijo y creo que lo siente. El tema de la unidad es bueno sin que sea amontonamiento. El club tiene agrupaciones y si bien los socios son dueños del club, cada cuatro años tienen la oportunidad de elegir", explicó Angelici, durante un contacto con la prensa en un evento de Boca Social, en el predio de Ezeiza.

Y anunció que va a "convocar a las 15 agrupaciones para la semana próxima a charlar sobre la elección" donde verán las "diferencias" que puedan tener pero siempre "trabajando para el club".

Aunque enseguida aclaró: "Si se van a venir a sentar a la mesa, ninguno tiene que venir como candidato. Seguramente estemos de acuerdo en muchas cosas".

"No voy a formar parte de la elección. Se tienen que poner de acuerdo las 15 agrupaciones. Román es bienvenido si quiere trabajar en el club, le puede aportar muchísimo desde los futbolístico", sostuvo.

En este contexto, Angelici reconoció que Jorge Ameal es el único candidato opositor con el que no ha hablado durante este camino rumbo a las elecciones en el "Xeneize".

"No he hablado con Ameal, es con el único que no hablo de la oposición. Mi obligación como presidente del club es convocarlos a todos, voy a hablar personalmente con los 15 presidentes de las agrupaciones para juntarnos", insistió.

Así reconoció un "gran aprecio y afecto personal con (los otros candidatos José) Beraldi, (Víctor) Santa María, (Santiago) Carreras. Están en la oposición pero podrían estar tranquilamente trabajando en el club", concluyó.