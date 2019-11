"No podemos pagar la deuda en las condiciones que está la economía argentina", afirmó hoy el presidente electo, Alberto Fernández.

"El mundo tiene que entender que nosotros no somos como Macri, nosotros no mentimos. Y nosotros no podemos pagar en las condiciones que está la economía argentina", enfatizó Fernández.

El presidente electo fue entrevistado por el ecuatoriano Rafael Correa.

En el programa "Conversando con Correa", que conduce el expresidente ecuatoriano para Rusia Today, el presidente electo insistió, no obstante, en que la Argentina "siempre pagó sus deudas".

Fernández volvió a quejarse del rol desempeñado por el FMI en la relación con la Argentina.

"El Fondo Monetario Internacional le prestó a Macri 57.000 millones de dólares, que representa el 60% de lo que tiene prestado al mundo", recordó.

Consideró que el FMI adoptó esa decisión "para que Macri pudiera sostenerse" en el Gobierno.