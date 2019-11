El ídolo de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, dio a entender que no apoyará a ninguna lista a excepción de que haya una unión entre el oficialismo y la oposición, de cara a las elecciones del 8 de diciembre.

"Yo no soy el caballito de batalla de ningún candidato. Estoy cansado de ver cómo se pelean y cómo se disputan el poder. Agradezco que me quieran sumar las diversas listas, pero más allá de la política este es Club Atlético Boca Juniors y no club atlético oposición u oficialismo", manifestó.

"SI HAY UNIÓN PUEDO PENSAR EN SER PRESIDENTE" - Juan Román Riquelme dejó claro que está dispuesto a formar parte de la nueva dirigencia, pero si hay unidad.

En declaraciones formuladas a Fox Sports, sin decirlo tácitamente, negó que vaya a ser vicepresidente del oficialismo encabezado por Christian Gribaudo, el delfín de Daniel Angelici.

"No me parece relevante quién vaya a ser presidente, hay que dejar egos de lados. Me molesta que se peleen por el poder. Es mi club, yo soy de los hinchas", expresó.

"ESTOY CANSADO DE VER CÓMO SE PELEAN" - Juan Román Riquelme pidió la unidad de todas las fuerzas políticas. "Yo no soy del oficialismo ni de la oposición... soy bostero", agregó.

Con estas declaraciones, le pasó la pelota al propio Gribaudo y a los opositores Jorge Amor Ameal, José Beraldi y Víctor Santamaría.

"Supuestamente el club está por encima de todos. Lo escuché muchísimas veces decir. No sé si pasará, no tengo la bola de cristal. Y si amamos tanto a este club, nos tenemos que unir todos. Yo he hablado con los que se postularon", dijo.

Por último, afirmó que si hay "unión yo puedo pensar muchísimas cosas: ser presidente o ser cualquiera cosa".