El defensor de Arsenal, Alexis Salinas, perdió la visión de un ojo y tiene comprometido el otro tras ser baleado en la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrere donde se encontraba con amigos y desde el club de Sarandí aseguran que se trató de un hecho de inseguridad.

Según las primeras informaciones, Salinas sufrió las mencionadas lesiones en los ojos por el impacto de los perdigones de un arma de fuego similar a una escopeta y fue dado de alta, pero necesita un tratamiento debido a las heridas que presenta.

El hecho ocurrió en la noche del pasado lunes y se está investigando qué fue lo que pasó mientras que se informó que el futbolista no fue el único herido ya que sus amigos también fueron hospitalizados, pero no se dieron a conocer detalles de las lesiones que padecieron.

Tras conocerse la noticias Arsenal indicó a través de la red social Twitter: "Alexis Salinas, futbolista de nuestra institución, sufrió la pérdida de la visión en uno de sus ojos debido a los perdigones impactados en su rostro en un hecho de inseguridad. Arsenal se encuentra en contacto permanente con Alexis y envía fuerzas a su familia".

El defensor tiene 22 años, llegó a Arsenal proveniente de Argentinos Juniors y desde una cuenta partidaria del elenco de La Paternal "Semillero del Mundo" (@juvenilesAAAJ) también enviaron un mensaje por lo sucedido con Salinas.

"El Tanque nos necesita. Alexis Salinas, ex jugador de las divisiones juveniles de Argentinos, necesita la ayuda de todos para no perder la visión, tras un hecho que aún no está del todo claro", se indicó en la red social Twitter.