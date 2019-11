El PSG avanzó en la Champions League de la mano de Icardi

París Saint-Germain derrotó 1-0 a Brujas en el Parque de los Príncipes con gol de Mauro Icardi y se metió en octavos de final de la Champions League. También fue titular Ángel Di María.

El conjunto francés abrió el marcador a los 21 minutos del primer tiempo. Tras una buena jugada colectiva por derecha, Colin Dagba metió el centro para el delantero argentino, que sólo la tuvo que empujar.

Fue final 1-0 y el PSG quedó como líder indiscutido del Grupo A con 12 puntos, 10 goles a favor y 0 en contra. Le saca 5 al Real Madrid, a quien enfrentará en la próxima jornada y 10 al Brujas, el terecero, por lo que tiene su pasaje asegurado a octavos de fina. El equipo belga visitará en la siguiente fecha a Galatasaray.

Juventus avanzó a la próxima ronda

Juventus, con Gonzalo Higuaín y el ingreso de Paulo Dybala, obtuvo la clasificación a los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa con el triunfo agónico ante Lokomotiv de Rusia por 2 a 1, en Moscú, por la cuarta fecha del grupo D.

I can watch this over and over again. Dazzling run by Douglas Costa, brilliant assist from Higuain. 👏👏 pic.twitter.com/u4ue9dCYpE