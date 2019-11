La actriz argentina de 44 años de edad, Florencia Peña, subió una selfie hot a su cuenta de Instagram por motivo de festejo de los premios que recibió ‘Cabaret’, el musical que la tiene a ella y a Mike Amigorena como principales estrellas.

Resulta ser que los Premios ACE 2019 no escatimaron lauros para la obra que está inspirada en los años 30. Ocho galardones cosechó en total el musical.

La jurado del actual Súper Bailando, obtuvo entre todos los reconocimientos recibidos, el de ‘Mejor actriz’.

Todos los protagonistas de ‘Cabaret’ estuvieron de festejo el martes por la noche.

La ex ‘Moni Argento’, publicó un texto que acompaña una imagen de ella amaneciendo este miércoles, de forma muy sexy en topless y colaless pero principalmente sonriendo y reflexionando por los logros conseguidos con la obra. "Cabaret es y será sin dudas un nuevo punto de inflexión en mi carrera", puso Peña.

Como decíamos, con sensualidad y simpatía, un estilo muy fiel a ella, la pareja de Ramiro Ponce de León, detalló: "Actuar me hace feliz, me sana, me ayuda a vivir".

El posteo mañanero de Flor Peña tuvo más de 90 mil likes en Instagram y cientos de comentarios que llenaron de piropos y felicitaciones a la actriz por su reciente logro.

"Tremendoooooo, una verdadera belleza de mujer 😍😍😍😘😘😘💗💗💗"

"Merecido premio¡Los vi y están espectacular!Un lujo Cabaret!👏👏💖💖"

"❤️Flor una diosa argentina"

"Gracias a vos Flor con esa actuación extraordinaria que nos brindas, y con la energía y talento con que cantas " Cabaret", lloras y nos haces llora de la emoción junto al genio de Amigorena"

"Potra.... Que bien te sientan los años mujer 🌷🌷🌷"

"Así de feliz me levanto hoy", escribió la sensual argentina que desafía siempre los tabúes.