Se recalienta la discusión por el liderazgo de Juntos por el Cambio

La discusión sobre el liderazgo de Juntos por el Cambio escaló este miércoles cuando el diputado electo por el PRO Omar de Marchi cuestionó la designación de Cristian Ritondo al frente de la bancada macrista, mientras el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, intenta posicionarse en la interna radical para disputar el armado opositor.

El referente del PRO de Mendoza sostuvo que "no es bueno enterarse por los diarios sobre quién podría presidir el bloque de diputados", en referencia al lugar que ocupará Ritondo por impulso del presidente Mauricio Macri, que días atrás se mostró junto a él para confirmar su designación.

"Menos me gusta aún que me amenacen que si no soy obediente deberé estar fuera del bloque", agregó De Marchi, en referencia a la advertencia que, según trascendió, habría hecho Ritondo sobre el sector díscolo del bloque del PRO que se referencia en el saliente presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó.

Además, a través de su cuenta de Twitter el diputado electo sostuvo que "fue la subestimación de la acción política" lo que llevó a la derrota al Gobierno y, tras remarcar que él sostuvo "con convicción y pasión" la figura de Macri, apuntó con ironía contra los que "torpemente creen ser los dueños del macrímetro".

Este cortocircuito en la bancada del PRO se da en momentos en que se abre la discusión sobre el liderazgo del frente Juntos por el Cambio cuando pase a ser oposición el 10 de diciembre, disputa en la que la UCR tiene un rol central, con Alfredo Cornejo como protagonista.

De hecho, luego de su seguidilla de tuits, De Marchi elogió al gobernador de Mendoza y diputado electo en declaraciones a MDZ Radio, al calificarlo como "uno de los dirigentes más importantes de la Argentina" y afirmar que "no pueden dejar de escucharlo en la articulación de espacios siendo Alfredo diputado nacional electo".

Las críticas internas en el frente que conforman la UCR, el PRO y la Coalición Cívica también sumaron en los últimos días al senador Julio Cobos, que sostuvo que la derrota electoral del Gobierno se debió a que "no se cumplieron los objetivos prometidos".

Cornejo es uno de los principales defensores de la necesidad de una mesa de conducción más que un liderazgo único de Juntos por el Cambio y, en ese contexto, libra su propia pulseada en la UCR y particularmente en los bloques del Congreso, en tándem con el radicalismo porteño de Enrique "Coti" Nosiglia.

Primero apuntó al bloque de diputados de la UCR para reemplazar a Mario Negri como jefe de la bancada y ahora promueve a Martín Lousteau como presidente del bloque radical del Senado, lugar al que aspira el formoseño Luis Naidenoff, que ya encabeza el interbloque de Juntos por el Cambio.

La estrategia de Cornejo

En tanto, que Cornejo prepara su reelección como presidente de la UCR, tema sobre el cual conversó recientemente con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, según confirmaron fuentes del radicalismo.

Durante la charla limaron asperezas y avanzaron en la posibilidad de la reelección de Alfredo como presidente del partido, lugar para el cual Morales estaba anotado como candidato y que finalmente no buscaría.

En el entorno del gobernador jujeño señalaron que su prioridad en los próximos años será la provincia y no la conducción del partido, lo que dejaría a Cornejo el camino libre.

De esta manera, el mendocino se asegura un lugar de relevancia para la discusión con el PRO sobre el liderazgo de la coalición que dejará el Gobierno para pasar al rol opositor.