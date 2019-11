El defensor de River Plate, Javier Pinola consideró que el entrenador Marcelo Gallardo está más que capacitado para dirigir el Barcelona y dijo que no lo sorprendería que se diera esa posibilidad.

En declaraciones formuladas a TyC Sports, hizo referencia al presunto interés del club catalán por contratar al DT y dijo: "No me sorprendería que se fije en Gallardo. River no es fácil y él demostró saber conducir el plantel. Tiene una personalidad que todos se la reconocemos".

En cuanto a su situación personal en River, Pinola, de 36 años y cuyo contrato vence en junio de 2020, sostuvo que su idea es quedarse en el club "hasta el día que me echen".

"En mi carrera tuve varios compañeros que jugaron y se fueron de River y se terminaron arrepintiendo. Mi decisión es clara y me iré solo el día que no me quieran más", dijo.

En ese sentido, las charlas entre su representante Marcelo Carracedo y los dirigentes de la institución para extender el vínculo hasta junio de 2022 están avanzadas.

Consultado sobre el rival de la final de la Copa Libertadores, afirmó que "Flamengo tiene un gran equipo" y destacó la importancia del entrenador Jorge Jesús: "Hay compañeros que lo tuvieron y que hablan muy bien de su trabajo, más allá de que tienen futbolistas destacados".

Por último, consideró que "seguramente" ambos equipos vayan a buscar el arco contrato más allá de que durante el juego pueden adaptarse a diversos planes en base a lo que pida el partido.