Conociendo la SUBE: ¿Qué es Abono Usuario Frecuente?

Una nueva manera de pago desembarca a Mendoza: se trata de la tarjeta SUBE, que ya funciona en varias provincias argentinas. Dentro de los beneficios de este nuevo sistema que viene a reemplazar la Red Bus, se encuentra el Abono Usuario Frecuente, con descuentos para los pasajeros.

Por estas horas se lleva adelante el registro de los usuarios mendocinos que actualmente utilizan el Abono Personal y no tengan ningún otro beneficio. Desde Transporte indicaron que todavía no deben registrarse los poseedores de cualquier tipo de beneficio que no sea el Abono Personal.

Además explicaron la posibilidad de pago mediante el uso de tarjeta SUBE todavía no estará disponible, pero los abonos y gratuidades actuales continuarán vigentes mediante el uso de Red Bus.

¿Cómo registrarse para la tarjeta SUBE?

Para esta primera etapa de registro, los turnos se comenzaron a gestionar a partir del lunes 4. En este sentido, para acceder a la registración deberán sacar un turno previamente, a través de mendotran.com.ar o bien vía telefónica al 148, opción 7.

Todos los abonos y gratuidades actuales otorgados a través del sistema Red Bus seguirán vigentes mediante el uso de la tarjeta Red Bus.

Ahora bien, ¿qué es la tarjeta SUBE?

Es una tarjeta con la que podrás pagar tus viajes en colectivos, troles y Metrotranvía. En esta primera etapa se implementará para el sistema Mendotran, que funciona en el Área Metropolitana. Luego se trasladará al resto de la provincia.

Abono Usuario Frecuente

Esta primera etapa de registración comenzará con los usuarios que no están contemplados en ninguna de las gratuidades y también con los beneficiarios del actual Abono Personal. Estos usuarios podrán contar, desde el momento de implementación SUBE, con el Abono Usuario Frecuente.

Este beneficio permitirá, a mayor cantidad de viajes efectuados por mes, obtener un mayor descuento en la tarifa base, según el siguiente detalle:

De 1 a 20 viajes por mes: 20% descuento.

De 21 a 40 viajes: 40%.

De 41 a 80 viajes: 50%.

Con este beneficio se busca favorecer a quienes más utilizan el transporte público y no están alcanzados por las gratuidades del actual sistema. El objetivo es incentivar el uso de transporte público beneficiando al que más trayectos realiza por mes con hasta 50% de descuento en la tarifa.