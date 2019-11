La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) detalló que las familias que cobren Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán un monto extra (por única vez) que la entidad obtiene de los porcentajes retenidos todos los meses.

Esta suma se percibe junto con las asignaciones, el mismo día y en la misma entidad crediticia, según el cronograma de pagos establecido para noviembre.

Es de destacar que tanto las AUH, como los pagos a jubilados y pensionados correspondientes a noviembre se podrán tramitar hasta el 11 de diciembre de 2019 y los beneficiarios deben asistir con el DNI para recibir sus haberes tanto para entidades bancarias como para el Correo.

Este mes algunas prestaciones como la Asignación Universal por Hijo y Embarazo, el importe retenido en concepto de Libreta Familiar. (20%).

El resto de los beneficiarios cobra lo mismo que en octubre 2019 ya que el próximo aumento llega en diciembre.

Como dijimos antes, las AUH y embarazo van a cobrar el pago extra de $6028 y en el caso de discapacidad, el pago total se eleva a $8.642.

El tiempo límite para poder presentar la libreta y de esa manera cobrar el resto de la Asignación Universal por Hijo quedó estipulado para el 11 de diciembre.

Fecha de cobro AUH en Bancos

Documentos terminados en 0: 8 de noviembre.

​Documentos terminados en 1: 11 de noviembre.

Documentos terminados en 2: 12 de noviembre.

Documentos terminados en 3: 13 de noviembre.

Documentos terminados en 4: 14 de noviembre.

Documentos terminados en 5: 15 de noviembre.

Documentos terminados en 6: 19 de noviembre.

Documentos terminados en 7: 20 de noviembre.

Documentos terminados en 8: 21 de noviembre.

Documentos terminados en 9: 22 de noviembre.

Fecha de cobro AUH en Correo

Documentos terminados en 0: 12 de noviembre.

Documentos terminados en 1: 13 de noviembre.

Documentos terminados en 2: 14 de noviembre.

Documentos terminados en 3: 15 de noviembre.

Documentos terminados en 4: 19 de noviembre.

Documentos terminados en 5: 20 de noviembre.

Documentos terminados en 6 y 7: 21 de noviembre.

Documentos terminados en 8 y 9: 22 de noviembre.

En noviembre, los trabajadores retirados dentro del SIPA van a cobrar haberes mínimos por $12.937

Haberes que no superen los $14.705

Documentos terminados en 0: 8 de noviembre.

Documentos terminados en 1: 11 de noviembre.

Documentos terminados en 2: 12 de noviembre

Documentos terminados en 3: 13 de noviembre.

Documentos terminados en 4: 14 de noviembre.

Documentos terminados en 5: 15 de noviembre.

Documentos terminados en 6: 19 de noviembre.

Documentos terminados en 7: 20 de noviembre.

Documentos terminados en 8: 21 de noviembre.

Documentos terminados en 9: 22 de noviembre

Haberes que superan $14.705

Documentos terminados en 0 y 1: 25 de noviembre.

Documentos terminados en 2 y 3: 26 de noviembre.

Documentos terminados en 4 y 5: 27 de noviembre.

Documentos terminados en 6 y 7: 28 de noviembre

Documentos terminados en 8 y 9: 29 de noviembre.

La mayoría de los planes Madres de 7 hijos y pensiones por incapacidad ya cobraron. Sin embargo, todavía quedan por recibir el pago, aquellos beneficiarios con DNI terminados en 8 y 9 que van a cobrar el jueves 7 de noviembre.

Según la última información, el Gobierno volverá a utilizar los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que administra la ANSES. Esta es la segunda vez que se hace esta transacción, ya que el pasado 8 de octubre, el Ejecutivo Nacional tuvo que apelar a este fondo de la Administración para financiar varios millones.

En esta oportunidad, la Nación lo hará al emitir y suscribir de manera directa las Letras del Tesoro: una en moneda nacional por $4.000.000 y otra en moneda extranjera por U$S120,5 millones.

Tal como quedó establecido en la Resolución 72/2019 que fue publicada este mismo martes en el Boletín Oficial, estas Letras (tanto en peso como en dólares) tendrán un plazo de colocación y amortización al vencimiento dispuesto para el 30 de abril del 2020.

Ambas Letras tendrán un plazo de colocación de 178 días y amortización íntegra al vencimiento el 30 de abril de 2020, según se estableció en la resolución conjunta 72/2019, que se publicó este martes en el Boletín Oficial.Según el Poder Ejecutivo, las autoridades del FGS "han informado la disponibilidad de excedentes transitorios de liquidez, por lo que procederán a suscribir Letras del Tesoro precancelables en pesos y en dólares estadounidenses, ambas a 178 días de plazo.Para los 4 mil millones de pesos, el título será intransferible y no tendrán cotización en los mercados de valores locales e internacionales.

En tanto, para los más de 120 millones de dólares, el precio de suscripción será de 962,45 dólares por cada valor nominal original dólares estadounidenses mil. También será intransferible y no tendrá cotización en mercados, de acuerdo con lo dispuesto.

El beneficio que informó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) permite a las personas que estén registrados a la Tarifa Social Federal puedan viajar con la tarjeta SUBE y obtener un 55% de descuento en el transporte público.

Estos beneficios son para los boletos de colectivos y trenes de la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires.

Es un subsidio para los viajes realizados con Tarjeta SUBE, que se acumula con el descuento que otorga la Red SUBE

Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo

Becas Progresar

Hacemos Futuro

Jubilaciones y pensiones

Pensión Universal para el Adulto Mayor

Pensiones no contributivas por invalidez

Pensiones no contributivas madre de 7 hijos

Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur

Personal de servicio doméstico

Trabajadores inscriptos en el Monotributo Social.

DNI

Tarjeta SUBE

Trámite

El tramite es presencial sin necesidad de sacar turno en cualquier oficina de ANSES o en un Centro de Atención SUBE.

Para Mendoza, en particular en esta semana se podrán registrarse los usuarios que actualmente utilizan el abono personal y quienes no tengan ningún otro beneficio. Aún no deben registrarse los poseedores de cualquier tipo de beneficio que no sea el Abono Personal. La posibilidad de pago mediante el uso de tarjeta SUBE todavía no estará disponible, pero los abonos y gratuidades actuales continuarán vigentes mediante el uso de Red Bus. Continuará la posibilidad de utilizar la tarjeta Red Bus hasta marzo de 2020. Para esta primera etapa de registro, los turnos se podrán gestionar recién a partir del lunes 4.

Este lunes, el primero de noviembre, comenzó la etapa de registración del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE). Esto permitirá a los usuarios crear su cuenta para obtener beneficios, recuperar saldo en caso de pérdida de la tarjeta, ver movimientos y recibir información útil de transporte público.

En estos primeros días solo se registrará a aquellos usuarios que no tengan ningún tipo de gratuidad, y también a los que solamente utilizan actualmente el Abono Personal. Para esta primera etapa de registro, los turnos se podrán gestionar recién a partir del lunes 4. En este sentido, para acceder a la registración deberán sacar un turno previamente, a través de mendotran.com.ar o bien vía telefónica al 148, opción 7.

Todos los abonos y gratuidades actuales otorgados a través del sistema Red Bus seguirán vigentes mediante el uso de la tarjeta Red Bus.

Todas las unidades de transporte público del área metropolitana continuarán teniendo máquinas de Red Bus hasta marzo de 2020, con la posibilidad de seguir utilizando la tarjeta Red Bus, es decir que convivirán ambos sistemas.

Centros de atención

Para esta primera etapa de registración, SUBE contará en el área metropolitana del Gran Mendoza con las siguientes unidades de gestión, a las cuales el usuario podrá acceder una vez obtenido el turno respectivo:

-Terminal Mendoza, planta baja y primer piso, ala Oeste.

-Casa de Gobierno.

-Ente Mendoza Turismo: Av. San Martín 1143 casi Garibaldi de Ciudad.

-Centro de Atención de Perú y Rivadavia, Ciudad.

Abono Usuario Frecuente

Esta primera etapa de registración comenzará con los usuarios que no están contemplados en ninguna de las gratuidades y también con los beneficiarios del actual Abono Personal. Estos usuarios podrán contar, desde el momento de implementación SUBE, con el Abono Usuario Frecuente.

Este beneficio permitirá, a mayor cantidad de viajes efectuados por mes, obtener un mayor descuento en la tarifa base, según el siguiente detalle:

De 1 a 20 viajes por mes: 20% descuento.

De 21 a 40 viajes: 40%.

De 41 a 80 viajes: 50%.

Con este beneficio se busca favorecer a quienes más utilizan el transporte público y no están alcanzados por las gratuidades del actual sistema. El objetivo es incentivar el uso de transporte público beneficiando al que más trayectos realiza por mes con hasta 50% de descuento en la tarifa.

Los usuarios que cuentan con este beneficio son los jubilados, pensionados, beneficiarios de Asignación Universal por Hijo, Asignación por embarazo, Becas Progresar, Hacemos Futuro, Monotributo Social y Pensiones no contributivas. También se aplica para personal de trabajo doméstico y excombatientes de la Guerra de Malvinas.

El descuento en la RED SUBE se aplica en forma automática y sin realizar ningún trámite extra. Este beneficio funciona cuando se hacen combinaciones de distinto transporte público en el lapso de dos horas. En el primer viaje se paga la tarifa total, en el segundo un 50% de descuento, y en el tercero, un 75% menos. A su vez, este descuento es acumulable con el 55% de los que ya están incluidos por la tarifa social.

Para el acceso a la tarifa social se debe registrar la tarifa social con nombre y DNI del usuario. Se puede realizar de manera online en www.sube.gob.ar con la opción “Crear cuenta”. Luego, se cargan los datos personales, el número de tarjeta y una clave.

El segundo paso, es la confirmación del registro con el mail ingresado. Dentro de la cuenta el sistema indica si esa persona es beneficiaria o no de la tarifa social. En el caso de que pertenezca a alguno de los grupos que tiene este beneficio y no figura como tal, puede tramitar la tarifa social sin turno en las oficinas de Anses.

Otra opción es realizar el alta online en www.anses.gob.ar. Ingresar a “MI ANSES” con el número de CUIL y la clave de seguridad social de cada individuo y obtener el PIN SUBE. Tras ello, llenar el formulario para crear la cuenta de la tarjeta SUBE, donde se le solicitará el PIN.

En el caso de que alguien presente alguna discapacidad, se puede viajar gratis sin necesidad de tener la SUBE. Una vez realizado el trámite, el descuento se aplicará automáticamente cada vez que se use la tarjeta SUBE para viajar, sin necesidad de presentar ninguna documentación

Informe: Lourdes Di Silvestri

