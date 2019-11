Preocupa el destino de miles de animales tras el desalojo del Bajo Luján

Con el objetivo de desarrollar el denominado Parque Rivera de Luján de Cuyo, el pasado 6 de marzo Diputados convirtió en ley el proyecto que declara de utilidad pública y sujeto al régimen de expropiación, los terrenos conocidos como “Bajo Luján”, situados a orillas del Río Mendoza.

Esta transformación, incluye -entre otras cosas- la mudanza de 750 grupos familiares (aproximadamente), la demolición de las precarias viviendas en las cuales residen y, posteriormente, el inicio de la construcción del parque.

Animales sin techo

Pero lo que no se contempló, o al menos en su totalidad, fue que en el Bajo -como lo denominan- no solo habitan personas, sino también una gran cantidad de animales que, lamentablemente, no se ven incluidos en el traslado.

Rosana González, presidenta de la Asociación Civil Misión Animal Luján de Cuyo, habló con El Ciudadano y explicó en profundidad la problemática que los perturba. "Hay, aproximadamente, de 7 a 10 perros por familia. A la mayoría les dijeron que solo se pueden llevar dos (perros) a sus nuevas viviendas. Todos los otros van a quedar a la deriva. Y no solo perros, sino también gatos, caballos, chanchos. Algunos van a ser reubicados, otros van a ser vendidos para su faenamiento y otros se encuentran con que no saben qué van a hacer".

Y la preocupación de la asociación radica en qué va a pasar con los animales que no se trasladen con sus dueños. Es por esto que hace meses comenzaron a golpear las puertas del municipio en búsqueda de un amparo, pero aseguran no haber contado con el respaldo necesario. "Queríamos campañas de castración masiva, jornadas de adopción, un control sanitario por la forma en la que tienen a los chanchos, por las enfermedades. Muchas veces se pidió ayuda y muchas veces, por no decir todas las veces, fuimos ignorados", sentenció.

Catalogó la situación como "incontenible" y explicó que "por más de que castren hoy 10 perros, no van a lograr un control, porque ya se van. El gran problema es qué va a pasar con los perros. A dónde van a parar, qué va a ser de ellos. Son más de mil perros que van a quedar a la deriva". Destacó que si esta problemática hubiese sido abordada a tiempo, "se podría haber evitado en un 80 por ciento".

Ordenanza Nº 9232

En el 2011, se dictó una ordenanza en la Municipalidad de Luján de Cuyo, considerando, entre otras cosas, "que la cantidad de animales sin dueño aparente, que deambulan por el departamento han aumentado y que nuestro objetivo central crear un equilibrio real entre la salud pública y el bienestar animal, sobre la base de prevención, logrando así un efectivo control de la Zoonosis".

Y, principalmente, hace hincapié en la esterilización gratuita de animales, la prevención y la atención de enfermedades, con la vacunación correspondiente.

"Si esta ordenanza se cumpliera, puedo asegurar que no pasaría lo que está pasando hoy", denunció González sobre la irregularidad en la puesta en práctica de la normativa.

Misión ayuda

González hizo eco de su campaña e invitó a todos los que quieran sumarse a colaborar. Hay animales en adopción o en búsqueda de tránsito, "perros de raza, perras con cría, animales viejitos", enumeró y también destacó que sería de gran ayuda la donación de alimento.

El domingo, 10 de noviembre, quienes integran la ONG van a reunirse en el cuartel de bomberos (Roque Sáenz Peña 1900, Luján de Cuyo) con el fin de hacer una feria americana solidaria. Los fondos recaudados van a ser utilizados para solventar los gastos que están teniendo y, además, van a estar recibiendo donaciones.

Para ayudar, también se pueden contactar con Misión Animal a través de su página de Facebook o comunicarse con Rosana González al 2613 411579.