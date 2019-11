Tensión en la puerta del sindicato de choferes de colectivos

Un centenar de trabajadores de colectivos de Mendoza, se movilizaron hasta la sede del Sindicato del Personal de Micros y Ómnibus de Mendoza (SIPEMOM) pidiendo la renuncia del secretario general, Rodolfo Calcagni.

Los manifestantes, que se hacen llamar La Voz del Volante, marcharon por avenida Bandera de los Andes de Guyamallén hasta la puerta del gremio, donde se produjo un fuerte cruce de palabras con el mismo Calcagni.

Uno de los impulsores de la medida es Luis Arancibia, miembro del directorio y delegado de SIPEMOM, contó a El Ciudadano que solicitan elecciones libres: "queremos que el secretario general nos explique por qué no tenemos elecciones, no nos da respuestas. Está acá parado y no nos dice nada. Las elecciones no han sido convocadas como corresponde. El vencimiento de las elecciones son el 20 de mayo y él las adelantó cinco meses, para el 12 de diciembre de este año".

Otra de los reclamos que se le hicieron al titular del sindicato es la escasa defensa hacia choferes de líneas urbanas que han sido despedidos en el último tiempo.