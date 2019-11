Desde el SUTE anticiparon que van a defender la cláusula gatillo

Previo a las negociaciones de paritarias, el gobernador electo Rodolfo Suarez anticipó que no habrá cláusula gatillo. Ante esto, los gremios se manifestaron en desacuerdo, entre ellos, el sindicato de los educadores.

Sebastián Henríquez, secretario general del SUTE, criticó el anuncio en CNN Radio Mendoza: “Lo ha planteado públicamente, nosotros por un lado vamos a defender no perder el poder adquisitivo. Eso implica que una negociación paritaria en un país donde la inflación termina siendo el doble de lo que se termina presupuestando, no se puede ir de una paritaria con un porcentaje fijo sin aseguro de actualización automática, como es la cláusula gatillo".

"Imaginen si hubiéramos cerrado un acuerdo creyendo que la inflación iba a ser del 23,5% este año. Desde ya que nosotros vamos a defender en la paritaria la cláusula gatillo y actualizaciones mensuales. Además vamos a discutir recomposición salarial", manifestó.

Remarcó que “Mendoza tiene el salario más bajo del país" y que "el salario docente en Argentina está entre los peores pagos del mundo. No se trata solamente de no perder frente a la inflación, sino además de qué podemos hacer porque tenemos a la docencia sobercargada, corriendo de una escuela a la otra. Los celadores teniendo hasta tres trabajos para poder vivir".

"Yo no me adelanto demás, ahora si el gobernador electo sale y dice que no va a dar cláusula gatillo, nosotros vamos a salir a defenderla”, finalizó Henríquez.