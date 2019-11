Pablo Palacio, el enganche que tiene la confianza de Minich

Quizás te interese... • La Lepra perdió con Barracas Central en un partido polémico

El momento que atraviesa Independiente Rivadavia no es el mejor.

En la parte de abajo de la tabla de la zona A de la Primera Nacional, sin entrenador tras la salida de Luciano Theiler y eliminado de la Copa Mendoza, el Azul del Parque necesitaba dar vuelta la página lo más pronto posible pero en su visita a la cancha de Barracas Central el domingo, nada cambió.

El 0-1 en contra, en un partido cargado de polémicas, prolongó la complicada situación en lo futbolístico y también lo institucional, ya que los hinchas manifiestan su descontento con la dirigencia.

En el encuentro del fin de semana, uno de los que volvió a la titularidad y en nueva posición, fue el juvenil Pablo Palacio, quien en diálogo con El Ciudadano contó sus sensaciones por este contexto adverso para el equipo.

“Es una sensación de amargura por el resultado pero bueno hay que siempre mirar lo positivo, erramos en los últimos pases, en la definición, y eso nos costó”, expresó el volante de la Lepra, que utilizó la camiseta número 10 y jugó de enganche.

“Es un número importante, en inferiores lo use mucho y me gusta llevarlo, Mati (por Minich) me dio la confianza para el partido del domingo. Cometí algunos errores en el pase final pero con trabajo lo puedo corregir”, indicó Palacio.

La salida de Theiler

La llegada de Luciano Theiler como entrenador de Independiente fue bastante compleja por su conflictiva desvinculación de Brown de Puerto Madryn. En pocos meses en Mendoza, los resultados no lo acompañaron y terminó yéndose también de forma confusa (se habló de falsa renuncia).

Lo cierto es que este tumulto impacta de lleno en el plantel, que se ubica en 13º puesto con 11 unidades. Sobre la situación del ahora exDT, Palacio explicó: “Siempre fue una buena persona, de eso no quedó ninguna duda ni nada que hablar por parte de nosotros”, afirmó el joven.

Por último, el volante sabe que Matías Minich lleva pocos entrenamientos como director técnico interino y que sólo tienen que “trabajar” para salir adelante.

Este domingo, la Lepra recibe a Deportivo Morón en su estadio por la 12ª fecha de la Primera Nacional.