Maquilla gratis a egresadas que no pueden pagar una estilista

El gesto de una joven entrerriana, oriunda de Concepción del Uruguay, se viralizó en las redes sociales. Es estilista y ofrece sus servicios de forma gratuita para maquillar y peinar a jóvenes que no puedan costearse los elevados precios de las peluquerías y que puedan asistir a la Fiesta de Egresados.

“Hace un año que me egresé, y la verdad no tenía la posibilidad ni siquiera de pagar mi fiesta, y si no hubiera sido por la ayuda de mi novio, tías y demás no la podría haber hecho…Pero así como yo no podía y me ayudaron hay muchas chicas que no pueden y no las ayudan tampoco. Me puse en el lugar de ellas y publiqué en Instagram y Facebook”, expresó Stefania Ruiz en diálogo con el diario La Calle.

Stefania relató que el gesto es del corazón porque ella sabe lo que es no tener y quiere aportar su granito de arena. A su vez sostuvo que contará con la ayuda de otras personas quienes se sumaron a la buena obra y podrá asistir a las jovenes egresadas.

Para estas épocas estudiantes de todo el país realizan el tradicional festejo de fin de estudios y debido a la crisis no todas las chicas pueden asistir a la peluquería. Por este motivo, y porque lo vivió en carne propia, la estilista solidaria expresó: “Todas merecemos lucir como reinas en una noche tan especial”.

El gesto de Stefania fue celebrado en las redes sociales y contagió a otras estilistas uruguayasenses que se sumaron a prestar sus servicios a favor de la comunidad. En la misma publicación de la joven comentaron: “Gran gesto, me sumo con las uñas”, “Hola, me sumo en limpieza de cutis y makeup”.