En Abu Dabhi, Bottas fue el dueño de la velocidad el primer día de actividad

El último viernes de la temporada de la Fórmula 1 fue todo de Mercedes, ya que Valtteri Bottas, que tiene un motor nuevo y penalizará por ello saliendo desde el fondo de la grilla, también se adueñó del segundo entrenamiento disputado en el circuito de Yas Marina, disputado hacia la tarde/noche, en el mismo horario que se iniciará el Gran Premio.

A pesar de protagonizar un accidente con Romain Grosjean (Haas) a 20 minutos del final de la sesión, cuando el de Mercedes se lanzó para adelantar al de Haas en la curva 11 y ambos impactando fuertemente, el finlandés estableció 1'36"256 para quedar arriba de todo en el clasificador luego de 29 giros.

Detrás suyo culminó Lewis Hamilton con el otro Mercedes, a apenas 310/1000. Charles Leclerc fue tercero con la mejor Ferrari, a 386/1000, mientras que su compañero Sebastian Vettel terminó cuarto, a 435/1000. El Red Bull de Max Verstappen completó el quinteto de punta, a 551/1000.

Valtteri Bottas thought he had room to overtake on the inside



Romain Grosjean disagreed#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/5Jk7vt6urk