EXPERIENCIAS CIUDADANAS | "La respuesta no para mí nunca existió"

Juan Pablo Soto tiene 24 años, nació con una patología llamada mielomeningocele, la cual se complicó por una malformación de los pies. Al día de hoy, cuenta con nueve cirugías de alta complejidad, las cuales asegura le ayudaron a mejorar su calidad de vida.

En esta Experiencia Ciudadana, Juan Pablo, nos comentó que al ser un niño diferente, puede notar como la sociedad aún no se encuentra preparada para aceptarlo. Si bien todos los pronósticos indicaban que no podría caminar o que desarrollaría hidrocefalia, no se cumplieron, pero la enfermedad dejó algunas secuelas y no solo físicas.

Vivencias de acoso escolar, bullying y baja autoestima, acompañaron a Juan Pablo desde su infancia. Sin embargo y gracias al apoyo de su mamá, Roxana, se convirtió en la persona que siempre quiso ser.

Roxana siempre fue parte de todos los procesos y fomentó en su hijo el amor por el arte, ya que de pequeño realizó actividades extraescolares como natación, pintura, dibujo, idiomas, música, escultura. Cientos de tareas que le permitieron a Juan Pablo inventarse de nuevo, quizá volver a nacer.

Nuestro entrevistado nos cuenta que desde los 6 años supo que quería convertirse en estilista, y hoy tiene una peluquería, es instructor de Academias Amelie, tiene su empresa de moños llamada 'Euphoria' y también es cantante.

"Hoy en día me siento pleno y siento que estoy haciendo lo que debo hacer en este mundo", comentó.

"No sos un diagnóstico médico, un límite ni una estadística, sos una persona que tiene todo para lograr sus sueños. El no, para mí nunca existió", aseguró el estilista.

Una historia que nos asegura que el camino no está marcado, el camino puede modificarse y puede convertirse en lo que siempre soñamos.

