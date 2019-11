Los osos del Ecoparque Mendoza ya llegaron a Estados Unidos

El traslado que se inició la semana pasada desde las instalaciones del Ecoparque Mendoza, culminó con la llegada de 10 ejemplares osos pardos a un reconocido santuario natural en el estado de Denver Colorado en los Estados Unidos. Este hecho dio una impronta en todo el mundo, siendo la primera derivación de semejantes características tanto en cantidad como en calidad en lo que respecta al bienestar de los animales.

El Ecoparque de Mendoza, es uno de los principales modelos a nivel mundial en lo que respecta el cambio de paradigma en las instituciones zoológicas de todo el mundo, con el reconocido caso de la chimpancé Cecilia, declarada por la Justicia mendocina como sujeto de derechos no humanos, como el traslado de los leones a Norteamérica y hoy con el masivo traslado de los 10 osos.

Actualmente el Ecoparque Mendoza, se encuentra en fase de reconversión y se viene trabajando, entre otras cosas, en un prestigioso Plan de Derivaciones de Animales tanto nativos como exóticos. En la actualidad ya se han trasladado más de 500 animales y otras 1100 ya tienen destino asignado con todos los recaudos ambientales y sanitarios correspondientes, abalados por un Consejo Consultivo que está integrado por más de 10 organismos científicos, técnicos y de la sociedad civil.

Athila, Fausto, Yogi, Julieta, Sorpresa, Mabel, Esperanza, Libertad, Rosa y Buko, ya se encuentran disfrutando junto a otras 500 especies de animales de un espacio completamente natural adecuado a las condiciones que estos ejemplares necesitan, en su hábitat natural y fundamentalmente con el derecho de mirar al cielo, pisar la tierra y recibir una atención personalizada a diario por especialistas del lugar.

Historia de los osos

Mabel

Es la osa más geronte, nacida en cautiverio en el ex Zoológico de Mendoza. Actualmente vive sola, confinada en un recinto de pobre enriquecimiento ambiental.

Sorpresa

Es rosarina de nacimiento, proviene del ex Zoológico de Rosario. Llegó a Mendoza, junto a su mamá Mirtha (fallecida recientemente), en el año 2001. Tiene 22 años.

Julieta

Nacida en el ex Zoológico de Mendoza, fruto de una relación entre Sorpresa y Fausto. Tiene 11 años aproximadamente. Hasta 2016 vivió sola, en la actualidad convive con sus dos hermanas.

Esperanza, Libertad y Rosa

Nacidas en el ex Zoológico de Mendoza, fruto de una relación entre Sorpresa y Fausto. Hermanas de Julieta, tienen 9 años aproximadamente. Vivieron juntas hasta 2013, luego por las limitaciones de la infraestructura debieron ser separadas. Fue recién en 2016, cuando Esperanza y Libertad pudieron reconstruir su relación con su otra hermana Julieta, gracias a las adecuaciones de los recintos. Lamentablemente, Rosa aún vive en soledad.

Athila

Es rosarino adulto, proviene del ex Zoológico de Rosario. Llegó a Mendoza aproximadamente entre 1998 y 1999. Vivió en el recinto 29 con otros de su especie hasta que luego de un intento de escape fue confinado al recinto actual en el año 2000. Athila es uno de los animales que más ha padecido el encierro; desde hace 19 años su recinto es análogo a una fosa, no tiene perspectiva de horizonte lo cual imposibilita percibir las estimulaciones del entorno. Los visitantes del ex-zoo, al recorrer el paseo, no podían percibir la presencia de Athila, es uno de los tantos individuos e historias invisibilizadas.

Fausto y Buko

Nacido en cautiverio en el ex Zoológico de Mendoza, convive con su hijo “Buko” en el mismo recinto, donde alternan salidas al área exterior día por medio, ya que también comparten recinto con Sorpresa. En la época de celo, ambos machos se tornan conflictivos, denotando una dominancia del más joven sobre el adulto.

Yogui

Nacido en cautiverio en el ex Zoológico de Mendoza, hijo de Fausto. Vive solo desde hace varios años. Las secuelas del encierro se hacen evidente ante el comportamiento estereotipado que presenta.

El nuevo hogar: The Wild Animal Sanctuary

Es el santuario sin fines de lucro más antiguo y más grande del mundo dedicado exclusivamente a rescatar a grandes carnívoros exóticos y en peligro de extinción, proporcionándoles una vida maravillosa y educando sobre la trágica situación que enfrentan unos 30.000 animales en América hoy.

Está situado sobre 320 hectáreas que se encuentran a 50 kilómetros al norte de Denver y 80 Km al este de Boulder. Es un gran espacio con una inmensa superficie disponible para albergar a los animales sin dejar de mantener grandes reservas de pastizales. El santuario también opera un refugio de 4.000 hectáreas al sur de Colorado cerca de la ciudad de Springfield, CO.

Ubicado en pastizales rurales y ondulados al noreste del área metropolitana de Denver, alberga a más de 500 leones, tigres, osos, leopardos, leones de montaña, lobos y otros grandes carnívoros. Es el primer santuario de este tipo en crear hábitats específicos de especies de gran superficie para animales rescatados.

Desde enero de 1980, The Wild Animal Sanctuary, ha respondido a más de 1.000 solicitudes de ciudadanos privados y agencias gubernamentales para rescatar animales de Estados Unidos y de todo el mundo que fueron abusados, abandonados, mantenidos ilegalmente siendo víctimas de situaciones terribles.