Luego de la eliminación en la Copa Libertadores el hincha de River Plate pudo escuchar la palabra más esperada: habló Marcelo Gallardo.

El entrenador Millonario convocó a una conferencia de prensa y generó incertidumbre sobre si anunciaría algo referido a su continuidad o sólo sería una charla con los medios post entrenamiento.

Marcelo Gallardo habló sobre su futuro en River Plate

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, respondió una de las preguntas más esperadas por los hinchas y el periodismo: su continuidad. Al respecto, apenas comenzada la conferencia de prensa, dejó en claro que la misma no fue para anunciar nada específico y sobre su continuidad dijo: “Me iré cuando me tenga que ir”.

Sobre la derrota ante Flamengo

Al ser consultado sobre las secuelas que dejó la derrota frente a Flamengo en la final de la Copa Libertadores, Marcelo Gallardo fue muy preciso al responder y expresó que "Acá no se rompió nada. Estamos sobre bases sólidas. Entonces hay que seguir, tratando de encarar estos partidos que quedan antes de fin de año, con la final de la Copa Argentina".

"¿Quién dice que no tengo fuerza para seguir? Si hay algo que tengo es fuerza, yo no vine a anticipar nada"

Su molestia por la venta de Exequiel Palacios