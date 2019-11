Los mendocinos Antolín y Gil llegan a Paraná con la ilusión de ser campeones

Este fin de semana el campeonato de Turismo Pista finalizará su ejercicio 2019 en el autódromo de Paraná, el mismo escenario donde en la pasada temporada también se definiera el título de las tres categorías que componen el espectáculo automovilístico.

Y así allí viajaron siete mendocinos, con la ilusión de terminar lo mejor posible la temporada, aunque dos de ellos con un propósito aún más ambicioso y es el de salir campeones en sus respectivas divisionales. Se trata de Gonzalo Antolín y Danilo Gil, a quienes nadie les quita el sueño de campeonar.

El sanrafaelino va por el bicampeonato con el Chevrolet Classic que prepara su padre Daniel de manera integral. Luego de un difícil año el campeón quiere revalidar su corona, por lo que llega a esta definición con un intenso trabajo realizado en el auto.

“Una vez mas llegamos a una definición de campeonato en Paraná y con las chances intactas de poder defender en pista el 1 que tanto nos costó ganar. Hoy miramos hacia atrás y vemos un gran año para el equipo, para la familia y para todos los que nos acompañaron de manera incondicional una vez mas, tenemos nuevamente la chance de ser campeones y eso es gracias a mucho trabajo, horas en el taller y esfuerzo de parte nuestra y de los sponsors y amigos que lo hicieron posible. No tenemos presión de ningún tipo, tenemos chances y las vamos a aprovechar mientras podamos, pero cualquiera sea el resultado nos iremos conformes por todo lo hecho y por la confianza de quienes confían en nosotros como equipo”, expresó Gonzalo.

En el caso de Gil está preparado para vivir el fin de semana más importante de su carrera. Llega a la última fecha del certamen de la Clase 2 con chances de pelear por el título aunque no la tendrá fácil. Se ubica en la cuarta posición del certamen a 34 puntos del líder, Luigi Melli, cuando quedan 51 unidades en juego.

El piloto mendocino buscará revertir la mala racha que lo persigue. Es que después de su victoria en Río Cuarto, no pudo completar ni un giro en las dos carreras siguientes (Oberá y Concordia) por distintos toques.

Al mando del Chevrolet Corsa del Monti Chasis, el piloto de Guaymallén intentará pelar bien arriba desde un primer momento, sabiendo que no depende de si mismo para alcanzar la corona. "Considero que será muy difícil llegar al título pero no imposible. Voy por el milagro de poder ser campeón de la Clase 2, que para mi sería un sueño. Si no se da, trataré de terminar lo más adelante posible una temporada en la que no pude ser todo lo regular que quería. No me queda otra que ser lo más contundente posible todo el fin de semana y esperar a que algunos rivales no les vaya bien", afirmó un sincero Danilo.

Los otros mendocinos

En la Clase 3, además de Antolín se presentará Polo Rossi con un Ford Kinetic, como lo hizo a lo largo de toda la temporada. Y en esta fecha retornará Pablo Malizia, quien competirá con el Toyota Etios de su propiedad.

Además, en la Clase 2 se presentará por tercera fecha consecutiva Tomás Vitar y nuevamente lo hará al mando del Chevrolet Corsa del equipo de Carlos Freire. Mientras que en la Clase 1, y con máquinas propias incluso asistidas por sus propios equipos, estarán presentes Nazareno Moscetta (viene de lograr un enorme cuarto puesto) y Maximiliano Martínez.

Este es el cronograma de actividades