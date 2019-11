En su partido 700 en el Barcelona, otra noche mágica de Messi

En su partido número 700 en el Barcelona, Lionel Messi convirtió un gol en la victoria de su equipo como local sobre Borussia Dortmund por 3-1, en un partido correspondiente a la quinta fecha del Grupo F de la Liga de Campeones de Europa. Los catalanes se clasificaron y también se aseguraron el primer puesto.

La Pulga fue titular y marcó el segundo tanto de su equipo a los 33 minutos de juego, luego de que Luis Suárez abriera la cuenta a los 29. El ingresado Antoine Griezmann estiró la diferencia a los 22 del complemento y Jadon Sancho, que también había entrada desde el banco, descontó a los 32 del epílogo.

1 goal

2 assists

