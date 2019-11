Tauro "prendió fuego" a la China Suárez en Instrusos

¿El amor llegó a su fin? La actriz de ATAV, Eugenia China Suárez confirmó su alejamiento / separación con su pareja, el actor chileno (con quien tiene una hija en común) y ex de Pampita, Benjamín Vicuña.

Hubo un gran revuelo mediático a raíz de los dichos de la actriz de ‘El hilo rojo’: "Estamos separados en este momento, no es algo definitivo ni mucho menos. Tenemos mucho amor y una familia muy linda, que nos ha costado mucho" explicó.

Una de las voces de más trascendencia en el ambiente de la farándula y espectáculo es la de la periodista y panelista de Intrusos, Marcelo Tauro. Ella, tiempo atrás había hablado de que había fuertes problemas en la pareja.

Fue en el mes de agosto que Tauro, aseguró en Intrusos que había una crisis entre los tortolitos. Ella dijo que Vicuña extrañaba la vida con Pampita, quien contrajo matrimonio hace unos días con Roberto García Moritán.

"Más o menos dije lo mismo que dice ahora Ángel de Brito. En ese momento lo que yo dije y que me desmintieron todos es que él extrañaba la vida familiar con Pampita. No dije a Pampita, dije la vida con Pampita. Y ayer jugaron todos con eso, incluida Pampita. Me parece bárbaro", salió a decir recientemente Marcela Tauro en Intrusos.

"Mirá, yo aprendí una cosa con los años: si te contestan es porque le importás, si no, no te contestan. Y aparte te da entidad", continuó la panelista en torno al momento en el que la China Suárez desmintió esa versión.

Tauro que al parecer, venía “preparando el puñal” finalmente lo usó y recordó que la propia China Suárez fue quien en un móvil dio la cara y negó tener un romance con Vicuña, cuando corrían los tiempos en los que era acusada de ser la tercera en discordia: "Bueno, a ver, nosotros la tuvimos en un móvil y en mi cara me negó el romance con Vicuña. Dijo 'juro por mi hija', nosotros somos buenos y no le pasamos esa parte pero fue horrible que jurara por la hija. Ese móvil fue a pedido de ella porque se le caían los auspiciantes por la fama que tiene Pampita", cerró lapidaria.