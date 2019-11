Buscan prohibir que vayan a votar con camisetas de Riquelme

El dirigente oficialista Carlos Aguas, titular de la comisión electoral de Boca, le pidió a los socios tratar de evitar ir a votar con la camiseta de Juan Román Riquelme, candidato a vicepresidente de una de las listas opositoras.

"Vamos a tener cierta elasticidad, pero lo ideal sería tratar de evitar las camisetas de Riquelme porque, si es algo masivo, habrá problemas", explicó.

En declaraciones formuladas a TyC Sports, Aguas recordó que en los comicios pasados, donde fue reelecto Daniel Angelici, "se impugnaron votos por llevar portacarnet con la cara del candidato".

🗣️ "Si vos me estás pidiendo como hincha que no me ponga la camiseta de mi club, el que yo amo, vos no sos hincha de Boca", dijo Juan Román Riquelme sobre la prohibición de concurrir al club con la casaca xeneize el día de las elecciones. pic.twitter.com/t6myZ8hRw7