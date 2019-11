Denuncian tres casos de abusos sexuales en Rivadavia

“Hubo tres casos de abusos en estos últimos meses, con y sin penetración”, informó el subcomisario Manuel Sanz de Rivadavia, en primeras horas de la mañana, quien brindó datos oficiales de los tres casos de abusos a menores.

Primer caso: Un ciudadano abusó de su sobrina de 13 años, este sujeto fue aprehendido antes de ser linchado por los vecinos. Este es el primero de los casos, hace aproximadamente un mes y medio que ya ha sido esclarecido. El hombre está en el penal provincial.

Segundo caso: El 18 de noviembre se toma conocimiento de un caso familiar del mismo barrio. Es un caso de exhibicionismo y manoseo de parte del abuelo a una nena de cinco años. La mamá de la víctima descubre lo sucedido, increpa a su papá y este de 47 años se da a la fuga. Está trabajando personal de investigaciones, todavía no se ha podido dar con la persona. El abuelo vivía en la misma casa de la menor.

Tercer caso: Se trata de otra menor, en este caso de diez años, quien el 18 de noviembre se fue de su casa, rumbo al río Tunuyán con la intención de bañarse en dicho lugar con otros menores del barrio. Ahí es encontrada por dos sujetos y proceden a abusarla. Uno de los sujetos, el 23 de noviembre fue aprehendido a Godoy Cruz. Este individuo es de Rivadavia con domicilio en Barrio Bransen. El otro está en libertad.

A las diez de la mañana del pasado lunes, comenzó la marcha en pedido de justicia en la plaza departamental. Decenas de vecinos se acercaron, entre ellas, dos de las tres madres de las víctimas que dialogaron en el programa radial "Antes de ver el sol".

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-11-26-8-3-48-el-pronostico-del-tiempo-para-este-martes-26-de-noviembre-en-mendoza

“Mi papá abusó de mi hija el día domingo 17 de noviembre a las cinco de la tarde”, expresó con mucho dolor Tamara, la madre del segundo caso de abuso explicado anteriormente. Y agregó que “mi hija textualmente me dijo que su abuelo le mostró el pito y que le pasó la lengua en sus partes íntimas”.

“Mi hija gracias a Dios está bien. Me dijeron que cuando el forense cite a mi hija, le iban a realizar estudios psicológicos, pero tengo que esperar tres semanas todavía”. Y concluyó: “Me sorprende completamente el comportamiento de mi papá. Él tiene tres hijas, yo y mis dos hermanas, y jamás nos hizo nada de chicas. Según me dijeron ahora mi papá está en San Martín y que en las noches ha vuelto al barrio. La policía lo sabe, pero no hacen nada, están esperando que lo linchen. Nosotros queremos justicia”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-11-25-13-18-55-caso-provolo-condenaron-a-42-y-45-anos-a-los-curas

Otra de las madres, Natalia, también detalló lo acontecido en el tercer caso, donde su hija de diez años se fue al Río Tunuyán a bañarse: “Fueron dos las personas que estuvieron en el hecho. Uno el que abusó de mi hija y el otro el cómplice que vio todo. Esto sucedió el martes pasado. Llevé a mi hija el jueves al hospital, porque antes no quiso hablar. Mi hija se fue con unos amiguitos del barrio, era la primera vez que se iba sola”.

Y finalizó: “Yo no sabía que se iba, estaba durmiendo cuando se fue. Los amiguitos en un momento se adelantaron, la dejaron sola y ocurrió la violación. Si bien uno ya está detenido, el otro ya está identificado. Mi hija está internada en el Saporiti, llora, no quiere hablar con nadie. Por las noches grita que no la toquen, que no le hagan daño”.

La marcha finalizó sin más inconvenientes. Contó con la presencia del subcomisario Sanz (comisaría 13 de Rivadavia) quien les explicó a las familias de las víctimas el proceder de la justicia y estas tres familias serían recibidas por el intendente Ronco este martes en la mañana.