Maradona pidió cinco refuerzos, entre los que figura un jugador de Godoy Cruz

"Seguro me quedo", fueron las palabras que utilizó Diego Maradona para confirmar que seguirá en Gimnasia durante el primer semestre de 2020, detallaron en el programa de deportes de CNN Argentina.

Sin embargo, el 10 puso como condición que en el próximo mercado de pases le traigan refuerzos para armar un plantel competitivo y tratar de salvar al Lobo del descenso.

Maradona entregó una lista con cinco nombres para reforzar el equipo: Gaspar Servio, Fabián Bordagaray, el Morro García, Ricardo Centurión y Paolo Goltz.

Si bien todavía no hay nada confirmado, el entrenador de Gimnasia quiere refuerzos y estos son los cinco jugadores que suenan para llegar al Lobo.

Cabe destacar que Servio y Centurión están sin club, mientras que Goltz no tiene continuidad en Boca. Por su parte, Bordagaray se destaca en Dorados de Sinaloa, mientras que el Morro es figura en Godoy Cruz.

Pero el ex Racing ya lo desestimó: "No creo que sea momento de Gimnasia. Lo atenderé a Diego (Maradona) si me llama, cómo no lo voy a atender. Pero no es momento. Hoy estoy pensando en irme afuera. Salvo que aparezca Boca".

La mayoría de estos futbolistas son representados por Christian Bragarnik, uno de los personajes más cercanos a Maradona en estos últimos tiempos.