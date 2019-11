Fernández no solicitará al FMI los U$S 11.000 millones que restan del acuerdo

El presidente electo, Alberto Fernández, aseguró este martes que "la solución para los problemas" de la Argentina "no es seguir tomando deuda" y, en ese sentido, adelantó que no solicitará al Fondo Monetario Internacional (FMI) los USD 11 mil millones que aún restan desembolsar del acuerdo stand by firmado con la Argentina.

"Si vos tenés un problema porque estás muy endeudado, creo que la solución no es seguir endeudándote", remarcó el ex jefe de gabinete en declaraciones a Radio Con Vos.

En ese sentido, expresó: "Es como un tipo que tomó mucho y está un poco borracho. La solución no es seguir tomando. La solución es dejar de tomar".

"¿Tengo un problemón y voy a pedir 11 mil millones de dólares más?", insistió.

Sobre el futuro del acuerdo con el FMI, Fernández remarcó su voluntad de pagar las deudas de la Argentina pero subrayó que necesitará tiempo para que el país se desarrolle y la economía se encienda.