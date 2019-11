Distintos representantes de organizaciones sociales y de derechos humanos partirán este jueves a Bolivia con el fin de aportar solidaridad e información respecto de lo que sucede en el país vecino. Participarán de la delegación Juan Grabois, abogado y referente social, Marisa Llanos Cruz y Marianela Navarro (FOL), Gabriela Carpinetti, también abogada y referenta del Frente Patria Grande, Pablo Garciarena (Xumek), Cristina Livitsanos (AAJ), Leo Pérez Ezquivel (APDH), Ismael Jalil (CORREPI), Carlos Zaidman (Asociación Ex Detenidos y Desaparecidos), Manuel Bertoldi (Vamos Frente Patria Grande), Mario Andrés López (APDH Nacional) Luis Arias, ex juez de La Plata, Natalia Zaracho, trabajadora de la economía popular, y Victoria Freire, socióloga y directora del Observatorio de Género y Políticas Públicas, entre otros.



En la conferencia que realizaron hoy en la sede del SERPAJ (Servicio de Paz y Justica, Piedras 730) la delegación comentó que tiene una agenda de reuniones con instituciones, defensores de los derechos humanos, movimientos sociales, referentes religiosos, familiares y víctimas del Golpe de Estado. A raíz de esos encuentros receptarán testimonios y activarán mecanismos internacionales para denunciar las violaciones a derechos humanos que el gobierno de facto actual quiere ocultar.



Juan Grabois afirmó en la conferencia "Bolivia está bajo un gobierno de facto, una dictadura cívico militar y ha impedido comunicaciones para saber qué es lo que está sucediendo. Por eso es fundamental la tarea que vamos a hacer" y reclamó a Mauricio Macri "Es una vergüenza que este Gobierno tenga una actitud de complicidad con el golpe en el país vecino. Le solicitamos al Presidente que por lo menos tenga la decencia de garantizar la seguridad a quienes vamos a cumplir una labor de derechos humanos en los próximos días". Y cerró "Frente a la complicidad tácita, y hasta a veces explícita, del gobierno nacional las organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos nos organizamos para acompañar a nuestros hermanos bolivianos".



La abogada Gabriela Carpinetti afirmó que van a "elaborar un registro de denuncias" que publicarán mañana para que se conozco el método. "El mayor problema es que ni siquiera hay garantías para quienes quieran denunciar violaciones a los derechos humanos. Si queres denunciar te persiguen".



María Helena Naddeo, la presidenta de APDH, agregó "La APDH ya tiene gente hoy en Chile y Ecuador que está registrando violaciones a los derechos humanos en América Latina. “Hay una avanzada represiva muy grave en todo el continente de la mano de gobiernos que le dan más impunidad a las fuerzas represivas". Carlos Zaidman de Ex Detenidos y Desaparecidos agregó "Sabemos que cuando viene un Golpe de Estado de estas características en la región no viene solo ni aislado, por eso es fundamental organizarse y visibilizar lo que sucede rápidamente"

Finalmente Marisa del FOL agregó, quebrada en lágrimas "Queremos trasmitirles a los campesinos y trabajadores de Bolivia que no están solos. Quieren eliminar la wiphala que representa a los pueblos originarios y nuestros símbolos"