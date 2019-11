Moyano consideró que "es un error" que la CGT no pida un bono de fin de año

El secretario general del Sindicato de Choferes de Camiones, Hugo Moyano, consideró hoy que la decisión de la CGT de no pedir un bono de manera generalizada "es un error" y le pidió a los dirigentes sindicales que "se callen la boca" para no crear "un clima de que nadie está en condiciones de dar un aumento de salario".

"Lo que han expresado es un error. Si ellos creen que sus salarios son lo suficientemente amplios como para no pedirlo, que se callen la boca, pero que no creen un clima de que nadie está en condiciones de dar un aumento de salario", sostuvo el referente gremial.

En diálogo con Futurock, el extitular de la central obrera destacó que los empleados de su sector recibirán un bono de 20 mil pesos y subrayó que "habría que preguntarle a los trabajadores de cada sindicato de la CGT si están de acuerdo con lo que dicen sus dirigentes".

"Yo estoy seguro de que no lo están, porque el salario ha perdido poder adquisitivo de una forma tremenda y en los últimos tiempos, más. Al que le falta el plato de comida es al trabajador. Al dirigente no le falta, por eso no se preocupa demasiado", lanzó.

En ese sentido, Moyano señaló que "los trabajadores tienen que expresar" la necesidad de recibir un bono de fin de año para que los dirigentes de cada sector escuchen el planteo de las bases y añadió: "No está sencilla la cosa, pero para nadie, no sólo para los empresarios".

De esta manera, se refirió a las declaraciones de distintos dirigentes sindicales que manifestaron que la discusión había que darla sector por sector. Consultado sobre si esta postura dificulta la unidad de la central obrera, el líder camionero aseguró: "No sé si me aleja de la CGT. Éso lo verán ellos. Entre todos hemos decidido apoyar en la medida de las posibilidades al Gobierno electo para ayudarlo a salir de esta situación, pero de ahí a resignar los derechos de los trabajadores hay un camino muy largo. El que lo quiera hacer o esté acostumbrado a hacerlo, que lo haga. Nosotros no estamos dispuesto a hacerlo".

Además agregó: "Nunca nos alejamos de la responsabilidad de defender los derechos de los trabajadores. Cada uno actúa acorde a lo que le dicta la conciencia. Sabemos la situación del país, pero de ahí a resignar y a que sigan siendo los trabajadores lo que paguen los daños que ha hecho la político eso no lo podemos aceptar. Todos tenemos que poner algo. Pero los trabajadores hace mucho que lo vienen haciendo. Hay salarios que dan pena".

Respecto al apoyo expresado al presidente electo, Alberto Fernández, el referente sindical indicó que su función es "defender los derechos de los trabajadores".

"Cuando el laburante necesite algo, nosotros lo vamos a pedir.Si a alguno no le gusta, lo lamento, pero es mi función y responsabilidad. El laburante no me puso en el gremio para que le caiga simpático a alguno", afirmó. A la vez, le pidió al futuro mandatario que designe como ministro de Trabajo a alguien "que trabaje para que el trabajador no tenga inconvenientes y no como los que han estado hasta ahora, que se han dedicado a atacar a los gremios que luchan".

Finalmente, al referirse a la renovación de la cúpula de la CGT, prevista para agosto del año que viene, Moyano ratificó que no tiene intenciones de volver a liderar la central obrera: "Yo no voy a ser. Hay gente joven, muy capaz".